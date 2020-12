Schenck RoTec: TBcore als Basis-Werkstattlösung für hochtouriges Auswuchten von Turbolader-Rumpfgruppen

Schenck-Qualität zum wettbewerbsfähigen Preis

Schenck RoTec bietet mit der neuen TBcore eine Werkstattlösung für das abschließende, hochtourige Auswuchten von Turbolader-Rumpfgruppen. Zum Einsatz kommt die Maschine nach dem Auswuchten der vormontierten Läufergruppe. Dann erfolgt das hochtourige Auswuchten der kompletten Rumpfgruppe mit der TBcore. Auf diese Weise kann eine Turbolader-Rumpfgruppe general-überholt werden und besitzt wieder eine lange Lebensdauer.

Ein überzeugendes Gesamtpaket

Die TBcore ist für den Bedarf kleinerer und mittlerer Instandsetzungsbetriebe konzipiert worden. Neben dem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis halten sich Folgekosten wie Strom- und Luftverbrauch in Grenzen, so dass sich die TBcore schnell für den Anwender rechnet, ohne dass er Abstriche in der Auswuchtqualität machen muss.

“Mit der TBcore haben wir ein Produkt entwickelt, das perfekt auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppe “Werkstatt” zugeschnitten ist”, erklärt Ercan Düzgün, Produktmanager bei Schenck. “Egal, ob Werkstätten, die ihr Geschäft erweitern oder Neueinsteiger, die ein Gewerbe gründen – sie brauchen alle eine Maschine, die sich schnell rechnet und eine Topqualität liefert.”

Alle Vorteile der TBcore im Überblick

Einfaches Handling

Von der guten Zugänglichkeit des Arbeitsbereichs bis zum schnellen Einrichten einer anderen Rumpfgruppe – die gesamte Mechanik ist bedienerfreundlich ausgeführt. Der Zugriff auf das Innenleben der TBcore wird durch die komplett ausziehbare Frontschublade erleichtert. So lassen sich gelegentliche Wartungsarbeiten, wie z. B. Ölwechsel, ohne großen Aufwand problemlos durchführen.

Umfassende Bedienerführung

Bei Einstellung und Einrichtung der Messtechnik werden Anwender vom Messgerät der TBcore in logischen Schritten durch das Menü geführt. Das vermeidet Bedienfehler, die schnell zu einem falschen Messergebnis führen könnten. Bei der TBcore kann nun auch ohne Kalibrierläufe gemessen werden.

Klartextanzeige

Das Messgerät zeigt das Unwucht-Messergebnis exakt und direkt in Masse und Winkellage an, ohne dass Anwender umrechnen müssen. Dies schafft Klarheit und Sicherheit beim Ausgleichen.

Berührungslose Drehzahlerfassung

Einfach die Achse mit einem Magneten magnetisieren und schon kann der Messlauf starten. Es ist nicht nötig, eine Markierung aufzukleben oder umständlich einen Drehzahlsensor zu justieren.

Unwuchtausgleich direkt in der Maschine

Der Unwuchtausgleich kann direkt in der Maschine mit einem Schleifer beseitigt werden – ohne lästiges Umlagern in eine Werkzeugmaschine. Das vermeidet eine zusätzliche Fehlerquelle und reduziert den Zeitaufwand auf ein Minimum.

Energieeffizient und nachhaltig

Für den Betrieb der TBcore sind lediglich ein 230 V Stromanschluss und ein Luftdruckkompressor erforderlich. Die geringe Stromaufnahme und ein niedriger Luftverbrauch halten die Betriebskosten der TBcore dauerhaft niedrig.

Geringer Platzbedarf

Die TBcore ist als Monoblockmaschine sehr kompakt aufgebaut. Zum Vergleich: Sie passt auf eine herkömmliche Europalette! Einfach aufstellen, Strom und Druckluft anschließen und loslegen. Eine Verankerung im Hallenboden ist nicht erforderlich.

Sehr guter Schallschutz

Betriebsgeräusche werden mittels fortschrittlicher Schallschutztechnologie wirksam gedämpft. Dank dieser umfassenden Schutzmaßnahmen kann die TBcore problemlos direkt in der Werkstatt betrieben werden.

Sicherheit wird großgeschrieben

Die TBcore erfüllt in allen Punkten die Anforderungen der aktuellen, seit Anfang 2010 gültigen Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG und ist CE-zertifiziert. So ist die Schutzhaube auf die strengen Bestimmungen der DIN ISO 21940-23 – Schutz gegen wegfliegende Teile – ausgelegt.

Technische Details

Machine weight [kg] 300

Smallest achievable residual unbalance [gmm] 0,05

Max. core assembly weight [kg] 10

max. Turbine wheel diameter [mm] 85

max. Compressor wheel diameter [mm] 100

max. Turbine flange diameter [mm] 100

max. Compressor flange diameter [mm] 200

Reference for biggest turbocharger HX55, Cummins

Schenck RoTec ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Auswucht- und Diagnosetechnik und verfügt über 18 Tochtergesellschaften und Joint Ventures mit weltweit neun Produktionsstätten. Hinzu kommen über 37 Vertretungen und Büros auf allen fünf Kontinenten. Die Schenck RoTec Gruppe beliefert Branchen wie die Automobil- und -zulieferindustrie, die Elektroindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Turbomaschinenindustrie und den allgemeinen Maschinenbau mit innovativen Technologien.

Firmenkontakt

SCHENCK RoTec GmbH

Dr. Jens Zeyer

Landwehrstrasse 55

64293 Darmstadt

+49 (0) 615132 2320

+49 (0) 615132 2315

jens.zeyer@schenck.net

https://schenck-rotec.de

Pressekontakt

Alpha und Omega PR

Michael Hatemo

Schloßstraße 86

51429 Bergisch Gladbach

+49 (0) 2204 989 99 30

+49 (0) 2204 989 99 38

m.hatemo@aopr.de

https://www.aopr.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.