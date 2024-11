Schenck Shanghai feiert 25-jähriges Bestehen

Mit einer großen Gala, viel Enthusiasmus und „Leidenschaft für die Zukunft“ feierte Schenck Shanghai Machinery sein 25-jähriges Bestehen. Eingeladen waren die Mitarbeiter, ihre Familien, Schenck-Vertreter aus Südostasien und der Schwesterunternehmen sowie Repräsentanten der regionalen Regierung. Auch das Management vom Schenck-Hauptsitz in Darmstadt sowie Jörg Brunke, Geschäftsführer von Schenck RoTec, waren vor Ort.

Zum Start 1999 konzentrierte sich Schenck Shanghai Machinery zunächst auf den Vertrieb und den Service von in Deutschland hergestellten Maschinen. Mit einer „Local for Local“-Strategie wurde in den vergangenen Jahren das Vertrauen vieler chinesischer Kunden gewonnen. Heute ist der Standort mit dem Center of Excellence und dem Kompetenzzentrum für Green Mobility ein Schlüsselakteur für das Balancing-Geschäft in der gesamten Region Südostasiens. Gleichzeitig vertritt Schenck Shanghai Machinery weitere wichtige Sparten des Dürr-Konzerns. Insgesamt erzielte Schenck Shanghai Machinery im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 90 Millionen Euro Umsatz.

Schenck RoTec ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Auswuchttechnologie. Das Unternehmen verfügt über 17 Tochtergesellschaften und Joint Ventures mit weltweit sechs Produktionsstandorten. Hinzu kommen über 36 Vertretungen und Büros auf allen fünf Kontinenten. Die Schenck RoTec Gruppe beliefert Branchen wie die Automobil- und -zulieferindustrie, die Elektroindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Turbomaschinenindustrie und den allgemeinen Maschinenbau mit innovativen Technologien.

Schenck RoTec ist Teil des Dürr-Konzerns, einem weltweit führenden Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Techno-logiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,6 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat über 20.500 Beschäftigte sowie 142 Standorte in 32 Ländern und agiert mit fünf Divisions am Markt.

Die jüngste Division Industrial Automation Systems besteht aus den Busi-ness Units Measuring and Process Systems und Production Automation Systems.

-Measuring and Process Systems beinhaltet die Segmente Ba-lancing (Schenck), Tooling (BENZ) sowie den Schenck Techno-logie- und Industriepark in Darmstadt.

-Production Automation Systems bündelt die Kompetenzen in der Automatisierungstechnik und besteht aus den Tochtergesellschaften teamtechnik, HEKUMA sowie BBS Automation, zu der auch die Firmen Kahle und ANT gehören.

