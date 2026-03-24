Waging am See – „Rainers Bavarian Feinkost & Mehr“ bricht mit traditionellen Marktmechanismen und setzt in Waging am See ein klares Zeichen gegen das Ladensterben. Inhaber Stefan Schenkelberg vollzieht eine strategische Neuausrichtung, die weit über ein neues Ladendesign hinausgeht: Durch die Fusion von High-End-Kulinarik, einer bewegten Familiengeschichte und einer disruptiven Finanzierungsstrategie via KI-gestützter Literatur positioniert sich das Haus als wegweisendes Modell für den modernen, inhabergeführten Einzelhandel. Die deutlich spürbare Neugier der Einheimischen über die neu gestaltete Fassade hinaus markiert dabei den ersten Erfolg einer gezielten Markenaktivierung, die zeigt: Authentizität und Innovation sind die härteste Währung im lokalen Wettbewerb.

Die menschliche Dimension: Resilienz als Markenfundament

In einer Ära der Austauschbarkeit wird die Unternehmerpersönlichkeit zum entscheidenden Vertrauensanker. Die Neupositionierung von „Rainers Bavarian Feinkost & Mehr“ ist untrennbar mit der Vita der Familie Schenkelberg verbunden. Zwischen 1993 und 2018 lebte die Familie im Ausland – ein Exil, das nicht freiwillig gewählt war. Nachdem Korruption und Kriminalität in Deutschland ein sicheres Leben unmöglich machten, rieten Rechtsanwälte explizit zur Auswanderung.

Diese 25 Jahre, verbracht unter anderem im „Mutterland des Bieres“ England, haben den unternehmerischen Fleiß und das Prinzip der Eigenverantwortung tief in der Markenidentität verankert. Die Rückkehr nach Deutschland und der Neustart in Waging am See sind kein Standortwechsel, sondern ein Akt unternehmerischer Resilienz. Die radikale Transparenz, mit der Stefan Schenkelberg diese Herausforderungen offenlegt, schafft eine Glaubwürdigkeit, die im Premium-Segment ihresgleichen sucht.

Literatur als Investitionsmotor: Ein Blueprint für den Mittelstand

Angesichts eines restriktiven Bankenumfelds, in dem klassische Kredite für mittelständische Innovationen an starren Voraussetzungen scheitern, hat Stefan Schenkelberg einen wegweisenden Pfad der Eigenfinanzierung eingeschlagen. Als „Rettungsanker“ für das Unternehmen fungiert sein autobiografischer Roman „Die unendliche Geschichte zweier Liebender“.

Durch die innovative Nutzung technologischer Synergien – insbesondere den gezielten Einsatz Künstlicher Intelligenz zur effizienten Content-Strukturierung – wurde das Werk in Rekordzeit fertiggestellt. Nach der Erstveröffentlichung via Kindle/Amazon in englischer Sprache wurde für die deutsche Ausgabe mit dem renommierten R.G. Fischer Verlag ein starker Partner gewonnen. Das Besondere: Die Tantiemen des potenziellen Bestsellers fließen direkt in das Unternehmen zurück. Dieses hybride Modell dient primär der Arbeitsplatzsicherung und der Geschäftsentwicklung – eine kreative Kapitalbeschaffung, die zeigt, wie Literatur als strategisches Instrument der Unternehmensführung fungiert.

Das bayerische Schlaraffenland: Kuratierte Exzellenz mit interaktivem Twist

Das Sortiment von „Rainers Bavarian Feinkost & Mehr“ ist das Ergebnis jahrzehntelanger internationaler Erfahrung und kompromissloser Qualitätsansprüche. Es vereint bayerische Verwurzelung mit globalem Horizont:

-Exklusive Weine: Ein Highlight ist der fruchtige „Blanc de Noir“ vom Weingut Schlossmühle. Dieser spritzige Nahe-Wein überzeugt durch seine roten Beeren-Noten und den „persönlichen Touch“ des Inhabers. Zu den erklärten Fans gehört unter anderem der renommierte Dr. Höfer, was den Status des Tropfens in Geschäftskreisen unterstreicht.

-Braukunst auf Weltniveau: Die Kooperation mit „Camba Bavarian“ bringt über 250 Biersorten nach Waging, darunter 9 exotische Geschmacksrichtungen und 6 urige Klassiker. Hier verschmilzt regionale Braukunst mit der Expertise der Schenkelbergs aus ihrer Zeit in Großbritannien.

-Feinkost mit Herkunftsnachweis: Ob fränkische Spezialitäten wie das „Bierhäxle“ – konsequent aus artgerechter Haltung – oder internationale Akzente: Jedes Produkt erzählt eine Geschichte.

-Brand Activation: Ein besonderer Fokus liegt auf der Kundeninteraktion. Bei der beliebten Berliner Currysauce, mit der Schenkelberg bereits in England Erfolge feierte, lädt das Haus zu einem Gewinnspiel ein: Wer den Namen der Sauce errät, erhält eine Gratisflasche zum 6-er Set dazu.

Vision: Wachstum durch Beständigkeit und Innovation

Die langfristige Strategie von Stefan Schenkelberg ist auf nachhaltiges Wachstum ausgelegt. „Mit einem starken Partner wie dem Fischer Verlag wird es uns gelingen, das Buch zum Bestseller zu machen und so die wirtschaftliche Basis für weitere Arbeitsplätze in Waging am See zu festigen“, so der Inhaber. Dieser Ansatz, Kulinarik und Literatur zu einer hybriden Wachstumsstrategie zu verweben, setzt neue Maßstäbe für Fachgeschäfte, die versuchen sich in einem schwierigen Marktumfeld zu behaupten.

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Über Rainers Bavarian Feinkost & Mehr Das von Stefan Schenkelberg geführte Unternehmen in 83329 Waging am See ist ein Pionier für hybride Einzelhandelskonzepte. Durch die Verbindung von hochwertiger Feinkost (Schwerpunkte: Wein, regionale Spezialitäten, internationale Saucen) und innovativer Projektfinanzierung durch eigene literarische Publikationen setzt das Haus neue Impulse für den inhabergeführten Fachhandel und die lokale Wirtschaftsförderung.

Pressekontakt: Rainers Bavarian Feinkost & Mehr Ansprechpartner: Stefan Schenkelberg – Tel. 08681 47168-66 – E-Mail: hallo@rainersbavarian.de – Website: www.rainersbavarian.info/wordpress

„Rainers Bavarian Feinkost & Mehr“ verwandelt Waging am See in ein bayerisches Schlaraffenland. Unter der Leitung von Stefan Schenkelberg markiert die strategische Neupositionierung – weithin sichtbar durch die markante Neugestaltung der Schaufenster – den konsequenten Wandel von einem lokalen Ladengeschäft hin zu einer kuratierten Genusswelt. Der Standort fungiert heute als lebendiger Anlaufpunkt für Kenner und Genießer, der regionale Identität mit der Souveränität internationaler Erfahrung vereint. Es ist die Einladung, Genuss als ganzheitliches Erlebnis zu begreifen, das Neugier weckt und handverlesene Exzellenz zelebriert.

Die Expertise hinter dem Sortiment wurzelt in einer außergewöhnlichen Vita. Schenkelberg verbrachte den Großteil seines Lebens in England, dem „Mutterland des Bieres“, was sich heute in der fundierten Auswahl handwerklicher Braukunst von Camba Bavarian widerspiegelt. Sein Gespür für kulinarische Erfolgskonzepte bewies er bereits im Ausland, als er den Briten mit einer Berliner Currysauce die „ultimative Currywurst“ servierte – ein Erfolgsprodukt, das nun auch in Waging die Brücke zwischen Tradition und globalem Weitblick schlägt. Von bayerischen Spezialitäten bis hin zu edlen Tropfen wie dem spritzigen Blanc de Noir vom Weingut Schlossmühle schließt das Haus eine Marktlücke durch kompromisslose Qualität.

Hinter dieser kulinarischen Fassade steht eine Geschichte tiefgreifender Resilienz. Nach 25 Jahren im Exil (1993-2018), erzwungen durch Korruption und Kriminalität im Heimatland, bildet das Feinkostgeschäft das Fundament eines mutigen Neuanfangs. Der unternehmerische Fleiß manifestiert sich dabei auch im autobiografischen Roman „Die unendliche Geschichte zweier Liebender“. In Kooperation mit dem R.G. Fischer Verlag dient das Werk als strategisches Instrument der Kapitalbeschaffung. Die Vision ist klar: Durch kreative Problemlösung den Standort sichern, Arbeitsplätze schaffen und Rainers Bavarian Feinkost als langfristiges Erfolgsprojekt in der Region festigen. So verschmelzen persönliche Lebensleistung und unternehmerische Vision zu einer Marke, die für Beständigkeit und Leidenschaft steht.

Firmenkontakt

Rainers Bavarian Feinkost & Mehr

Stefan Schenkelberg

Salzburger Str. 12

83329 Waging-am-See

004986814716866



http://www.rainersbavarian.info/wordpress

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