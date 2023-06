Schimmelpilzen und Infektionen

Ist Schimmel für den Menschen gefährlich?

Ja – Schimmel kann beim Menschen langfristig schwere gesundheitliche Probleme verursachen. Wenn Sie in Ihrer Wohnung oder Ihrem Unternehmen ständig Schimmel ausgesetzt sind, sind Sie wahrscheinlich infiziert und riskieren, krank zu werden.

Schimmelpilzinfektionen sind ernst und erfordern oft langwierige medizinische Behandlungen, die nicht immer erfolgreich sind. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie durch Schimmelpilzbelastung erkrankt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Schimmelbelastung und Gefahr

Eine Schimmelpilzexposition kann zwar praktisch überall auftreten, aber das Infektionsrisiko steigt in der Wohnung oder am Arbeitsplatz nach Überschwemmungen oder Rohrbrüchen sowie bei schlecht gefilterter oder schlecht belüfteter Luft.

Das menschliche Immunsystem ist (solange es gesund ist) in der Lage, Schimmelpilzverunreinigungen und -sporen problemlos zu isolieren und einzudämmen. Wenn das Immunsystem jedoch durch andere Krankheiten wie Grippe oder Immunschwächeviren überlastet ist, kann Schimmel ausbrechen, wachsen und zu einem lebensbedrohlichen medizinischen Problem werden.

Wenn unter irgendwelchen Umständen Schimmelpilzbefall auftritt, ist es in Ihrem besten Interesse, ihn sofort fachgerecht behandeln und entfernen zu lassen.

Schimmel in der Lunge – Anzeichen und Symptome

Bei Menschen, die empfindlich auf Schimmel reagieren, kann die Exposition zu einem der folgenden Symptome oder einer Kombination davon führen:

– Keuchen

– Verstopfte Nase

– Laufende Nase

– Rötung der Augen oder der Haut

– Kurzatmigkeit

– Engegefühl in der Brust

– Fieber

Symptome einer Schwarzschimmel-Vergiftung

Eine Vergiftung durch Schwarzschimmel (Stachybotrys) kann auf verschiedene Krankheiten zurückzuführen sein, wobei die Hauptinfektionsquellen Risse in der Haut und Inhalation sind.

Risse in der Haut – Wenn Schwarzschimmel in einen Riss in der Haut eindringt, kann er unangenehme oder schmerzhafte Schwellungen und Rötungen verursachen, aus denen ständig Flüssigkeit austritt.

Einatmen – Wenn Schwarzschimmel eingeatmet wird, kann er sich in den Nasennebenhöhlen festsetzen und eine antibiotikaresistente Sinusitis verursachen. Unbehandelt können die Toxine von Schwarzschimmel zu einer starken Einschränkung oder zum Verlust des Geruchssinns führen.

Bei Personen mit Krankheiten wie Grippe oder Immunschwächeviren sowie bei Personen, die immunsuppressive Medikamente einnehmen, kann es zu einer schweren Lungenentzündung kommen.

Von einigen Schimmelpilzinfektionen ist bekannt, dass sie auf das Gehirn (zentrales Nervensystem) übergreifen oder sich im gesamten Körper ausbreiten, sobald sie das Gefäßsystem erreicht haben. In diesen Fällen ist eine rasche und aggressive medizinische Behandlung erforderlich, um schwerwiegende Folgen bis hin zum Tod zu vermeiden.

Welche Art von Arzt behandelt Schimmelpilzexposition?

Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie Schimmelpilzen ausgesetzt waren und Symptome zeigen, sollten Sie sofort Ihren Hausarzt oder Gesundheitsdienstleister aufsuchen. Dieser wird Sie gegebenenfalls an einen der folgenden Spezialisten überweisen:

– Allergologe – Untersucht und behandelt Patienten mit Schimmelpilzallergien.

– Lungenarzt – Behandelt Schimmelpilzinfektionen in der Lunge.

– Arzt für Infektionskrankheiten – Behandelt Schimmelpilzinfektionen im Allgemeinen.

– Arbeitsmediziner – Behandelt Personen, die an ihrem Arbeitsplatz infiziert sind.

Kondenstrockner mieten

Fragen und Antworten

F: Ist es sicher, Schimmel einzuatmen?

A: Ja und nein – Wir atmen ständig eine kleine Menge an Schimmelsporen aus der Luft um uns herum ein, ohne dass dies Folgen hat. Erst bei einer hohen Sporenkonzentration, wie sie bei schweren Verunreinigungen vorkommt, können allergische Symptome und Atemprobleme auftreten.

F: Kann Schimmel in Ihrem Haus Sie krank machen?

A: Ja – Wenn Schimmel in Ihrem Haus vorhanden ist, kann die Konzentration der Sporen bei Allergikern oder Asthmatikern eine allergische Reaktion auslösen. Bei längerer Exposition können weitere Probleme auftreten, die eine ärztliche Behandlung erfordern.

F: Kann man von Schimmel Krebs bekommen?

A: Nein – Schimmelsporen produzieren Mykotoxine, die negative Auswirkungen auf das Nervensystem, die Haut und die Lunge haben können. Derzeit gibt es keine definitiven Beweise dafür, dass Schimmelsporen bestimmte Krankheiten oder Krebs verursachen.

F: Kann Schimmel in der Lunge wachsen?

A: Ja – Schimmelpilzsporen können sich in der Lunge ansiedeln, wenn sich durch chronische Krankheiten wie Emphyseme und Tuberkulose Hohlräume gebildet haben.

F: Wodurch wird Schimmel verursacht?

A: Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit (sie beginnen den Zersetzungsprozess), Nahrung (organisches Material) und Zeit (unter den richtigen Wachstumsbedingungen). Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, beginnt das Schimmelpilzwachstum und nimmt exponentiell zu, solange die idealen Bedingungen fortbestehen.

Schimmelpilzsymptome und -infektionen stoppen, bevor sie entstehen

Eine anhaltende Belastung durch starke Schimmelpilzkontaminationen kann allergische Reaktionen hervorrufen, Asthma auslösen und zu schweren Infektionen führen, die ärztliche Hilfe erfordern.

Wenn Sie zulassen, dass sich Schimmelpilze in Ihrer Wohnung oder Ihrem Unternehmen ansiedeln und wachsen, kann dies zu einer Schwächung Ihres Immunsystems und einer langfristigen Beeinträchtigung Ihrer Gesundheit führen.

