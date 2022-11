Schlenker Spannwerkzeuge – Individuelle Spannzange bestellen in drei Schritten

Die Spannzange ist ein Spannmittel, dass oftmals unterschiedlichen oder speziellen Ansprüchen gerecht werden muss. Deshalb ist es auch nicht einfach, die passende Spannzange zu bestellen, ohne vorher mit den Verantwortlichen gesprochen zu haben. Schlenker Spannwerkzeuge haben jetzt mit einem neuen Formular und einem einfachen Bestellvorgang die Bestellung der Spannzangen revolutioniert. Der Bestellvorgang kann nun einfach und schnell in drei Schritten über das Bestellformular abgewickelt werden.

Individuelle Schlenker Spannzangen einfach bestellt

Wenn ein Kunde eine Spannzange bestellen möchte, aber nicht genau weiß, wie er die Vielzahl an Maßen durchgeben soll, kann er die gewünschte Spannzange nun ganz einfach nach den eigenen Vorstellungen bestellen. In drei Schritten kann die Spannzange über das Bestellformular in Auftrag gegeben werden. Das Ganze dauert nur wenige Minuten und spart somit Zeit und Geld. Trotzdem können sich die Kunden auf die Qualität der Schlenker Spannzangen verlassen.

In nur wenigen Minuten zur individuell gefertigten Spannzange

Auf der Schlenker Webseite findet sich ein Formular, bei dem ganz einfach die Maße und Bemerkungen zu der gewünschten Spannzange eingetragen werden können. Das Bestellformular gibt es zum Herunterladen unter der Rubrik Service/Downloads ( www.schlenker-spannwerkzeuge.de/downloads/). Das Bestellformular kann abgespeichert und bei der nächsten Bestellung wiederverwendet werden.

Hat man das Formular heruntergeladen, sind es nur noch drei einfache Schritte bis zur Bestellung der gewünschten Spannzange.

1) Durch nur einen Klick die passende Spannzange aus der Übersicht auswählen. Nach der Auswahl gelangt man direkt zur Zeichnung der Spannzange, wo die Maße eintragen werden können.

2) Sobald alle Maße eingetragen wurden, kann das Formular per E-Mail an info@schlenker-spannwerkzeuge.de oder per Fax an +49 7720 9944-27 gesendet werden.

3) Das Schlenker-Team erstellt das passende Angebot, welches per E-Mail verschickt wird. Nachdem das Angebot vom Kunden geprüft und bestätigt wurde, wird der Auftrag in Arbeit gegeben. Die individuelle Spannzange wird gefertigt.

Überzeugender Service und beste Qualität

Viele Kunden sind schon überzeugt von dem Service und auch für die Mitarbeiter bringt der Prozess einige Vorteile, können doch jetzt die Kundenwünsche schneller bearbeitet werden. Wer sich selbst von dem neuen Bestellformular und der Qualität der Schlenker Spannwerkzeuge überzeugen möchte, wird auf der Webseite www.schlenker-spannwerkzeuge.de fündig. Hier gibt es auch den neuen Katalog, ein Warenrücksendeformular und ein Neukundenformular zum Herunterladen. Für Fragen zum Thema und ausführlichen Beratungen zu den Produkten steht das freundliche Schlenker-Team gerne zur Verfügung.

Since its foundation in 1952 by Hans Schlenker, the Schlenker company has fully specialized in the production of high-quality clamping tools.

The focus on the customer as well as uncompromisingly high quality runs like a red thread through the more than 70 years company history of Schlenker.

Schlenker is regarded as a technological leader on the market for clamping tools and is continuously expanding its business with customer-specific and innovative product solutions.

Kontakt

Schlenker Spannwerkzeuge GmbH & Co. KG

Britta Hoffmann

In der Lache 20

78056 Villingen-Schwenningen

07720 99 44 0

pr@schlenker-spannwerkzeuge.de

http://www.schlenker-spannwerkzeuge.de

