Schlüsseldienst Hamburg Groch hilft bei Riegel- und Schnapperbruch

Es ist recht ärgerlich, wenn man einen Schlüssel in ein Schlüsselloch steckt und nach dem Drehen nichts passiert. Man spricht hier von Leerlauf. Ebenfalls kann man den Schlüssel zwar bis zu einem bestimmten Punkt drehen, jedoch kommt dann eine Blockade. Dadurch lässt sich die Tür leider nicht öffnen. In diesem Fall kann es sich um einen Riegel- beziehungsweise Schnapperbruch handeln. Leider ist ein solcher Schloss-Defekt recht aufwändig zu beheben und in aller Regel nicht gerade preisgünstig. Dennoch kann der Schlüsseldienst Hamburg Groch hier eine zuverlässige Hilfe bieten.

Der Unterschied zwischen Riegel- und Fallenbruch

Moderne Türschlösser sind recht aufwändig hergestellt und bestehen aus vielen Komponenten. Beim Riegel handelt es sich um einen beweglichen Metallschieber im Schloss. Dieser Riegel ist nicht federnd gelagert, sondern durch eine Metallplatte gesichert. Auf diese Weise wird ein hin und her bewegen verhindert. Aufgabe des Riegels ist es, eine Tür gegen unberechtigtes Öffnen zu sichern. Das Öffnen gelingt daher nur mit dem passenden Schlüssel im Schließzylinder. Anzumerken ist, dass der Riegel aus Gusseisen besteht. Dieses Material kann durch hohe, mechanische Krafteinwirkung verschleißen. Meist bricht der gusseiserne Riegel an seiner schwächsten Stelle. Dadurch wird der Profilzylinder blockiert.

Ein Fallenbruch geschieht durch zu viel Krafteinwirkung auf den Drückergriff oder durch Verschleiß. Hierbei bricht die Verbindung zwischen der Falle und der inneren Mechanik im Einsteckschloss. Die Falle lässt sich nicht wieder in das Schloss zurückholen, sodass auch ein Betätigen des Türgriffs nichts ändert. Die Tür bleibt verschlossen.

Hilfe bietet ein zuverlässiger Schlüsseldienst

Nach einem Riegel- oder Fallenbruch ist ein guter Schlüsseldienst der richtige Ansprechpartner. Dieser sorgt auch dafür, dass nach den Arbeiten an der Tür keine Löcher oder andere Anzeichen einer Reparatur mehr sichtbar werden. Im ersten Schritt wird der Schließzylinder mit Spezialwerkzeug ausgebaut. Anschließend kann man mit einem Bauschlüssel versuchen, ob sich der Riegel oder Schnapper zurückführen lässt. Problematisch sind hier Haus- und Wohnungstüren mit Kernziehschutzrosette. Diese verhindert, dass man so einfach an den Zylinder herankommen kann.

Die Schutzrosette oder der Kernziehschutzbeschlag lassen sich aber entfernen. Danach muss die Tür am Schloss offengefräst werden, sodass man an die Mechanik des defekten Schlosses herankommen kann. Später wird die Fräsung mit einem neuen und größeren Schutzbeschlag wieder abgedeckt.

Zum Öffnen der Tür muss der Riegel oder Schnapper über das gefräste Loch wieder zurück in das Einsteckschloss gezogen werden. Jetzt erfolgt die eigentliche Reparatur. In aller Regel werden ein neues Einsteckschloss, ein neuer Zylinder und ein neuer Schutzbeschlag benötigt. Zuverlässige Betriebe, wir der Schlüsseldienst Hamburg Groch, haben alle benötigten Ersatzteile immer dabei, sodass die Tür danach wieder in gewohnter Weise abgeschlossen oder geöffnet werden kann.

Schon seit etlichen Jahren steht der Schlüsseldienst Hamburg Groch seinen Kunden und Kundinnen hilfreich zur Seite. Das Unternehmen ist nicht nur in der Hamburger Innenstadt vertreten, sondern auch in den meisten Außenbezirken. Auf diese Weise wird ein Rund-um-die-Uhr-Service gewährleistet. Es handelt sich um einen zertifizierten Betrieb, der neben einer guten Beratung auch eine schnelle Hilfe ermöglicht. Zum Aufgabengebiet gehören Türöffnungen jeglicher Art, die Montage und Wartung von Schließanlagen, der Einbruchschutz, der Reparaturservice bis hin zum Nachmachen von Schlüsseln in den Filialbetrieben. Bei berechtigtem Interesse können sogar Tresore geöffnet werden. Anzumerken ist, dass die geschulten Servicemitarbeiter ihre Arbeiten nahezu zu 98 Prozent beschädigungsfrei durchführen können.

Beim Schlüsseldienst Hamburg Groch spielen Zuverlässigkeit, Transparenz und faire Preise eine wichtige Rolle. Darüber hinaus darf sich der Kunde über eine schnelle Hilfe freuen. Es müssen nicht immer nur zugefallene Türen sein. Wer sein Heim einbruchsicher machten möchte, ist hier ebenfalls an der richtigen Adresse.

