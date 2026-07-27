Schluss mit der „Stangenware“: Warum digitale Türschilder maßgeschneiderte Systeme brauchen

komma,tec bricht mit starren Software-Templates und transformiert digitale Raumbeschilderung in intelligente Kommunikationsknotenpunkte für moderne Gebäudeinfrastrukturen.

Smart Screen Thinking: Warum digitale Türschilder heute maßgeschneiderte Systeme statt Stangenware brauchenHAMBURG – Ein digitales Türschild ist für viele Anbieter ein Standardprodukt: Display an die Wand, Name einblenden, fertig. Das Hamburger Systemhaus komma,tec redaction bricht mit diesem Ansatz der „Stangenware“ und definiert die digitale Raumbeschilderung als maßgeschneiderte „Smart Screen“-Lösung. In einer Zeit, in der Gebäude immer intelligenter werden, darf die Beschilderung nicht das schwächste Glied in der Kette sein.„Wir werden oft gefragt: ‚Könnt ihr das Logo so platzieren?‘ oder ‚Können wir einen speziellen Button für eine Rückmeldung hinzufügen?‘“, erklärt Fabian Scholz, Geschäftsführer von komma,tec redaction. „Die meisten Anbieter winken hier ab, weil ihre Software-Templates starr sind. Wir als digitaler Systemintegrator für Content-Architektur antworten: Ja, natürlich. Wenn ihr einen neuen Knopf für eine spezielle Funktion braucht, bauen wir euch den.“CI-Konformität bis ins letzte Pixel Bei komma,tec gibt es keine „One-Size-fits-all“-Grafik. Jedes Türschild wird individuell und CI-konform entwickelt. Das Design ist dabei nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern der funktionalen Klarheit. Ziel ist es, die Corporate Identity des Kunden bis ins letzte Pixel auf dem Screen abzubilden, anstatt ihn in ein unflexibles Layout-Korsett zu zwängen.Vom Display zum „Smart Screen“-Knotenpunkt Die wahre Stärke der komma,tec-Lösung zeigt sich in der individuellen Funktionalität. Was für andere Kundenanforderungen klingt, ist für das Hamburger Systemhaus Tagesgeschäft:

Quittierungsprozesse: Eine Buchung im Raum ist

erst final, wenn der Nutzer sie am Schild bestätigt? Kein Problem.

Technik-Feedback: Ein Mikrofon im Raum ist

defekt? Der Nutzer kann per Fingertipp direkt vom Türschild aus eine

Meldung an die Technik senden.

Mediensteuerung: Die direkte Anbindung an die

Raummediensteuerung (Licht, Projektor, Klimatisierung) ist nahtlos

möglich.

„Das ist unser ‚Smart Screen Thinking‘“, so Scholz. „Wir verstehen das Türschild nicht als Anzeigeinstrument, sondern als Kommunikationsknotenpunkt. Wer heute in die Gebäudeinfrastruktur investiert, muss Systeme fordern, die sich an die Prozesse des Unternehmens anpassen – und nicht umgekehrt.“Mit diesem Fokus auf „Content-Architektur“ unterstreicht komma,tec erneut seinen Anspruch als Partner für Unternehmen, die keine technischen Gadgets suchen, sondern robuste, flexible und zukunftssichere Kommunikationslösungen.

Smart Screen Thinking

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vom Digital Signage Anbieter komma,tec redaction

Von der Beratung über die Technik bis zur Inhaltssteuerung: Wir liefern komplette Displaylösungen für Unternehmen & öffentliche Einrichtungen – individuell geplant, zentral verwaltet.

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Kontakt

komma,tec redaction GmbH

Fabian Scholz

Alter Wandrahm 8

20457 Hamburg

04030375180



http://kommatec-red.de

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