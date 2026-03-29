Schluss mit Diätkultur: Dr. Antonie Post im Gespräch

Sie ist eine der prägenden Expertinnen für Intuitives Essen und gewichtsneutrale Ernährungsberatung im deutschsprachigen Raum. Mit wissenschaftlichem Hintergrund, persönlicher Erfahrung und einer klaren Anti-Diät-Haltung setzt sich Dr. Antonie Post für körperliche Selbstbestimmung, Respekt und nachhaltige Gesundheitsstrategien jenseits von Gewichtsidealen ein.

Health At Every Size

Dr. Antonie Post ist promovierte Dipl.-Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und Gründerin einer Praxis für gewichtsneutrale Ernährungsberatung und -therapie. Als zertifizierte Beraterin für intuitive Ernährung, Ernährungsberaterin (VDOE) sowie Qualifizierte Diät- und Ernährungsberaterin (VFED) zählt sie zu den führenden Stimmen im deutschsprachigen Raum, wenn es um Anti-Diät-Ansätze, Intuitives Essen und Health at Every Size® geht.

Ihr professioneller Weg ist eng mit ihrer persönlichen Geschichte verknüpft: Bereits mit elf Jahren absolvierte sie ihre erste Diät – ohne medizinischen Anlass. Es folgte ein jahrzehntelanger Kreislauf aus Diäten, Restriktionen, Essanfällen und sportlicher Überkompensation. Statt dauerhafte Lösungen zu schaffen, führten Diäten für sie zu gesundheitlichen und psychischen Belastungen. Diese Erfahrung bildet heute die Basis ihrer Überzeugung:

„Diäten machen nicht automatisch schlank, sondern können krank machen.“

Ein gesundheitlicher Einschnitt im Jahr 2018 führte zur Abkehr vom klassischen Diätdenken und zur Auseinandersetzung mit alternativen Konzepten. Dabei stieß Antonie auf den Anti-Diät-Ansatz, die Health at Every Size®-Bewegung sowie die Methode des intuitiven Essens und machte diese Themen zu ihrem beruflichen Schwerpunkt. Seit 2019 begleitet sie vor allem Frauen dabei, Frieden mit Essen, Körper und Gesundheit zu schließen. Ihre Arbeit richtet sich besonders an Personen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie Insulinresistenz und Diabetes Typ 2 und ist konsequent gewichtsneutral.

Für das PlusPerfekt hat sich Antonie Post Zeit genommen, um die Fragen unserer Community ausführlich zu beantworten. Entstanden ist eine spannende und gut verständliche Zusammenstellung, die zentrale Aspekte rund um intuitives Essen aufgreift – praxisnah, differenziert und nah am echten Alltag.

Wer tiefer einsteigen möchte, findet im PlusPerfekt Special Intuitiv Essen spannende Einblicke, Hintergründe und konkrete Antworten.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

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Bildquelle: Nina Wellstein