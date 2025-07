Schluss mit Häkeldecken & Opferrolle

Dieses Startup macht uns stark fürs Ende

Colors of Death®: Klarheit für unsere Endlichkeit

Mannheim. Der Tod kommt. Immer. Aber wer sagt, dass wir hilflos und sprachlos abwarten müssen? Colors of Death® bricht eines der größten Tabus in Deutschland: mit Wissen, Mut und Handlungskraft.

Das Duo

Hinter dem radikalen Konzept steckt ein Duo mit Geschichte: Sebastian Böttcher und Jasmin Marks sind privat geschieden, aber als Trainer-Team vereint. Gemeinsam prägen sie Begriffe wie Endlichkeitskultur und Endlichkeitskompetenz und zeigen: Wer neu denkt und spricht, handelt auch neu und gestaltet die unvermeidliche Zukunft endlich zeitgemäß und individuell.

Überall Thema

Ob als Teil der preisgekrönten Serie „Sterben für Anfänger“ (Deutscher Fernsehpreis 2024) mit Steffen Hallaschka und Olivia Jones, auf Gaia für spirituelle Communitys oder in kirchlichen Zeitungen: Colors of Death® ist überall dort, wo Menschen sich trauen, sich neugierig dem Ende zu widmen. Jasmin Marks wurde für ihr Workbook bereits mehrfach ausgezeichnet. Ein Beweis dafür, dass das Thema den Zeitgeist trifft.

Klartext statt Kitsch

„Schluss mit den alten Bildern im Kopf wie Tonengel, Häkeldeckchen und Räucherstäbchen“, sagt Marks. Ihr Programm inFINITY EMPOWERMENT® gibt Menschen kreative Tools an die Hand, um mit Verlust, Abschied und Wandel auf zeitgemäße Art klarzukommen, ohne im Prozess in Ohnmacht zu fallen. Im Gegenteil: Es wird viel gelacht und viel gelöst. Wer hinschaut, bevor der Sensenmann kommt, erfährt Frieden mit der Tatsache, dass das eigene Leben endet und das von geliebten Menschen auch.

Die beiden Gründer zeigen, dass Persönlichkeitsentwicklung da anfängt, wo andere schweigen. Keine rein bürokratischen Aktenordner, sondern Fürsorge, Reflexion und echte Schöpferkraft, um in den schlimmsten Krisen mehr Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit zu erleben. Deshalb holen sich auch immer mehr Unternehmen das geschiedene Duo ins Haus. Denn wer den Umgang mit Ende, Wandel und Verlust nicht mehr meidet, bleibt auch im Job und im Team krisenfest.

Gemeinsam stark

Ob jung oder alt, gläubig oder skeptisch: Das körperliche Ende hier auf Erden eint uns alle. Die beiden Pioniere bauen eine Community, die Mut macht, Vielfalt lebt und sich kraftvoll dem Unvermeidlichen stellt, statt Angst zu schüren und ausgeliefert sein. Endlichkeitskompetenz als Zukunftskompetenz und als Kraftquelle: Wer versteht, was zählt und was bleibt, lebt intensiver. Genau dafür ist dieses Startup da. Für ein achtsames Leben. Mit dem Tod. Miteinander. Füreinander.

Jasmin Marks und Sebastian Böttcher – verstehen sich als inFINITY EMPOWERMENT® Trainer und bestärken Menschen und Gemeinschaften dem Thema Tod positiv und zeitgemäß zu begegnen.

Als geschiedenes Ehepaar und Familienunternehmer 2.0 stehen sie auf Bühnen, geben Workshops für Unternehmen und Privatpersonen. Als kreative und inspirierende Wegbegleiter befähigen sie ihre KundInnen kraftvoll und lebensbejahend sich mit dem Thema der eigenen endgültigen körperlichen Endlichkeit sowie der ihrer Zugehörigen auseinanderzusetzen. Denn durch einen bewussten Umgang mit der Sterblichkeit – so die beiden – erweitern wir nicht nur unsere fürsorglichen Handlungskompetenzen im Umgang mit Tod und Trauer, sondern ermöglichen uns gleichzeitig ein bewussteres, fokussiertes Hier und Jetzt.

Mit Ihrer Bildungs- und Aufklärungsarbeit haben Sie es sich zur Aufgabe gemacht, eine gesellschaftliche Wirkung durch einen zeitgemäßen Umgang mit Tod und Trauer zu entfalten. Mit glaubenssatzsprengenden Impulsen und einzigartigen Lösungsangeboten bieten sie einen bisher einzigartigen Zugang zu Weiterentwicklung und Wachstum über die bisher ungenutzten Tabuthemen. Für mehr Achtsamkeit & Fürsorge, anstelle von Hilflosigkeit und Ignoranz im Umgang mit den Endlichkeiten in unserer Gesellschaft.

Kontakt

Colors of Death GmbH

Jasmin Marks

http://www.colors-of-death.de

