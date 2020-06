Jessica Verfürth – über Nacht Bestsellerautorin

Der ideale Begleiter für alle viel interessierten Persönlichkeiten, die sich mit ihrem Onlinebusiness ihren Traum-Lifestyle verwirklichen wollen. Als Scannerpersönlichkeit hat Jessica Verfürth sich ihren Traum von einem erfolgreichen Onlinebusiness verwirklicht. In ihrem Buch “Schluss mit scheitern – So gelingt Dir Dein Online-Traumbusiness” hat sie ihr geballtes Wissen zum Nachschlagen für alle Scannerladies zusammengefasst.

“Schluss mit scheitern – So gelingt Dir Dein Online-Traumbusiness” motiviert zum direkten Umsetzen

In praxisnaher Ausführung erfährt die Leserin, warum der Erfolg bisher auf sich warten lässt und vor allem, was sie tun kann, damit sie von ihrem Onlinebusiness sehr gut leben kann. Interviews und Praxistipps runden den erfrischenden Ratgeber ab, der in keinem Bücherregal einer Scannerlady fehlen darf.

Das E-Book erscheint am 26.06.2020 und ist bereits jetzt bei Amazon für 99 Cent vorbestellbar.

Die absolute Passion der Autorin Jessica Verfürth ist es, Frauen auf dem Weg in ihr Bosslady-Imperium zu führen! Um dieser Vision mit ihrem neuen Buch näher zu kommen, gibt sie neben den unzähligen wertvollen Tipps für die Praxis eine Bosslady Checkliste sowie einen Onlinekurs zum Bosslady-Mindset als Bonus dazu.

Jessica ist individual-psychologische Systemberaterin und Business Expertin für Scannerladies.

Ihr vergangenes Leben war geprägt von Dramen, Armut und Gewalt.

Mit 21 Jahren gelang der damaligen zweifachen Mutter die Flucht aus einer gewalttätigen Beziehung, die ihr beinahe ihr Leben kostete.

Seither setzt sich Jessica unermüdlich dafür ein, Frauen auf dem Weg in ihre wahre Schöpferkraft und dadurch in ihr Potenzial zu begleiten.

Jessica´s Mentorenarbeit zeichnet sich besonders durch den ganzheitlichen Aspekt der Potenzialentfaltung aus. Sie liebt es, ihre Kundinnen wachsen zu sehen und dazu zu inspirieren den Mut aufzubringen, ein klares JA für sich selbst zu haben.

Mit dem richtigen Mindset in Kombination mit einer passenden Strategie begleitet sie ihre Kundinnen zu ihrem Bosslady Imperium. Dabei geht es nicht um Protz, sondern mit seinen Talenten der Welt einen Mehrwert zu bieten.

