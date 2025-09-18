„Schluss mit Selbstverrat“ – Leadership-Appell bringt Susanne Strobel den Excellence Award

Führung neu und nachhaltig denken

Susanne Strobel aus dem Oberallgäu fesselte das Publikum beim 9. Internationalen Speaker Slam in einem ausverkauften Haus mit ihrem leidenschaftlichen Plädoyer für nachhaltige Transformation und Authentizität in der modernen Führung. Nach Stationen wie New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München fand das wichtige Event dieses Jahr in Niedernhausen bei Wiesbaden statt und wurde weltweit per Livestream übertragen.

Die Mentorin und Trouble Designerin, bekannt dafür, Antworten zu finden, wo andere scheitern, nahm am 11. September 2025 an dem renommierten Event teil und hinterließ bleibenden Eindruck. Damit holte sie den Excellence Award ins Allgäu.

Vor einem internationalen Publikum und einer hochkarätigen Jury, bestehend aus Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Josua Laufer vom Expertenportal und Katja Kaden von Germany“s Next Speaker Star, präsentierten 149 Speaker aus 22 Nationen ihre Botschaften auf zwei Bühnen.

Susanne Strobel, Gründungsmitglied des Internationalen Expertenrats für Kreativität, Handwerk und Innovation, nutzte die Gelegenheit, um auf die aktuellen Herausforderungen in der Mitarbeiterführung aufmerksam zu machen:

„Hör endlich auf, dich zu verraten und das Leben anderer zu leben!“, forderte Susanne Strobel das Publikum auf und thematisierte damit die Bedeutung von Authentizität und Bewusstsein im Leadership. Sie argumentierte, dass, wer die eigenen Werte nachhaltig lebt und sich treu bleibt, in der Lage ist, ein starkes und motiviertes Team zu führen und dieses hinter sich zu wissen. Denn laut einer aktuellen Studie empfinden 30% der Angestellten keine Motivation mehr.

Der Erfolg ihres Auftritts führte zu einer spontanen Einladung nach New York, wo sie 2026 einen weiteren Vortrag halten wird. Susanne Strobel kommentierte ihren Auftritt: „Gehe niemals davon aus, dass andere Menschen denken wie du selbst. Willst du den Anforderungen im Leadership gerecht werden, entwickelst du deine Bewusstheit kontinuierlich weiter.“ Ihr Vortrag lieferte wertvolle Impulse für Führungskräfte, wie sie ihr Unternehmen aktiv in die Zukunft bringen.

„Dass meine Botschaft das Publikum und die Jury so berührt hat, zeigt, dass es wichtiger denn je ist, Transformationsprozesse mit Klarheit, Mut und Menschlichkeit zu gestalten, die die Herausforderungen des Wandels in Industrie und Handel in den kommenden Jahren mit sich bringen.

Mentorin & Trouble Designerin | Speakerin | Unternehmerin | Gründungsmitglied Internationaler Expertenrat für Kreativität, Handwerk und Innovation | Antworten finden, wo andere scheitern | Mind Shift für starke Leader – Transformation in KMU erfolgreich gestalten

