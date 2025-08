Schmäing Handel + Service GmbH baut Sortiment aus

Schmäing Handel + Service GmbH baut Sortiment an StVO-Verkehrszeichen massiv aus

Haiger, 1. August 2025 – Die Schmäing Handel + Service GmbH hat das Sortiment an Verkehrszeichen nach StVO erheblich erweitert. Im Onlineshop baustellenshop24.de stehen jetzt über 200 verschiedene Verkehrszeichen und Zusatzzeichen für den professionellen Einsatz bereit. Die Produktvielfalt reicht von klassischen Gefahrzeichen über Richt- und Vorschriftzeichen bis hin zu individuellen Sonderlösungen.

„Wer im öffentlichen Verkehrsraum arbeitet, braucht nicht nur rechtssichere, sondern auch schnell verfügbare Beschilderung“, erklärt Geschäftsführer Kai-Uwe Walther. „Mit unserem ausgebauten Angebot bieten wir eine verlässliche Komplettversorgung – von der Planung bis zur letzten Schraube.“

Alle Schilder entsprechen den Vorgaben der StVO, sind aus langlebigem Material gefertigt und in verschiedenen Varianten erhältlich – darunter Flachform, Alform sowie Rohrrahmen-Schilder. Ergänzt wird das Sortiment durch passendes Zubehör wie Pfosten, Schellen und Befestigungssets.

Die erweiterte Produktpalette richtet sich an Kommunen, Baufirmen und Fachbetriebe im Bereich Verkehrssicherung. Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 48 Stunden direkt ab Lager in Haiger.

Die Schmäing Handel + Service GmbH mit Sitz in Haiger ist spezialisiert auf Produkte rund um Baustelle, Verkehrssicherheit und Kommunalbedarf. Über den Onlineshop baustellenshop24.de beliefert das Unternehmen Kunden in ganz Deutschland – von Bauunternehmen über Städte und Gemeinden bis hin zu Handwerksbetrieben. Das Sortiment umfasst unter anderem Verkehrszeichen, Absperrtechnik, Markierlösungen, Werkzeuge sowie Arbeitsschutzartikel. Schnelle Lieferzeiten, persönliche Beratung und ein praxiserprobtes Produktangebot zeichnen das Unternehmen aus.

Firmenkontakt

Schmäing Handel + Service GmbH

Jan-Boris Schmäing

Kalteiche-Ring 6

35708 Haiger

02773-813 248 9



https://baustellenshop24.de/

Pressekontakt

Lahntec Consulting GmbH

Tim Blicker

Hauptstraße 23

35683 Dillenburg

(0)2771 87985-80



https://www.lahntec.de

