Schmidt Entrümpelungen – aktiv rund um Karlsruhe

Familienpower aus Edenkoben: Schmidts räumen auf – Entrümpelungen, Umzüge und Auflösungen von Karlsruhe bis Stuttgart. Festpreis, schnell, nachhaltig.

Schmidt Entrümpelungen wird von den Brüdern Leo und Michael Schmidt geführt. Das Familienunternehmen aus Edenkoben hat sich auf Entrümpelungen, Umzüge sowie Haushalts- und Firmenauflösungen spezialisiert. Das Einsatzgebiet umfasst die gesamte Region zwischen Karlsruhe und Stuttgart – einschließlich Landau, Speyer und Pforzheim – bei Bedarf auch weiter.

Die Gebrüder bringen Erfahrung aus Handwerk und Logistik ein. Sie organisieren den täglichen Ablauf und legen Wert auf Kundenkontakt. Das Unternehmen entstand aus der Beobachtung, dass viele Menschen bei Umzügen, Erbschaften oder Auflösungen allein gelassen werden. „Als Familie helfen wir Familien“, sagt Michael Schmidt.

Jeder Auftrag beginnt mit einer kostenlosen Besichtigung vor Ort. Dort wird der Umfang ermittelt, beraten und ein Festpreisangebot erstellt. Kunden erhalten einen klaren Plan: Termin, Ablauf, Kosten. Es gibt keine Nachforderungen.

Das Leistungsspektrum reicht von der Entrümpelung einzelner Räume – Keller, Dachboden, Garage oder Messi-Wohnung – bis zur Komplettauflösung von Wohnungen, Häusern oder Betrieben. Umzüge werden mit Festpreisgarantie durchgeführt. Das Team übernimmt Verpackung, Transport, Ausladen und Aufstellung. Gebrauchsfähige Gegenstände werden sortiert, verwertet oder weitergegeben. Der Wert wird auf die Rechnung angerechnet. Entsorgung erfolgt nach Vorschrift, inklusive Recycling und Containerdienst. Am Ende erfolgt eine besenreine Übergabe.

Das Einsatzgebiet deckt die Region weit ab. Kunden rund um Edenkoben und Karlsruhe schätzen die Nähe, in Stuttgart die Zuverlässigkeit über Distanz. „Wir fahren, wohin wir gebraucht werden“, sagt Leo Schmidt. Das Team arbeitet diskret, besonders bei sensiblen Fällen wie Auflösungen nach Todesfällen.

Schmidt Entrümpelungen wächst, bleibt aber familiär. Der Fuhrpark wird erweitert, gewerbliche Aufträge nehmen zu. Eine Niederlassung in Karlsruhe ist in Planung. Das Prinzip bleibt: klare Preise, fester Ablauf, persönliche Ansprechpartner.

Wer Unterstützung bei Entrümpelung, Umzug oder Auflösung braucht, erhält bei Schmidt Entrümpelungen einen verlässlichen Partner aus der Region.

Schmidt Entrümpelungen

Familiengeführtes Unternehmen aus Edenkoben mit Vater Leo Schmidt und seinen Söhnen. Spezialisiert auf Entrümpelungen, Umzüge sowie Haushalts- und Firmenauflösungen.

### Einsatzgebiet: Karlsruhe, Pforzheim, Baden-Baden, Rastatt, Speyer, Landau, Neustadt, Sindelfingen, Ludwigsburg, Stuttgart und Umgebung.

### Leistungen:

– Kostenlose Vor-Ort-Besichtigung

– Festpreisangebote

– Komplettservice inkl. Abbau, Transport, Verwertung & Entsorgung

– Nachhaltige Verwertung mit Wertanrechnung

### Kontakt:

Luitpoldstraße 56, 67480 Edenkoben

0711 56612710 | 01520 3082713

info@schmidt-entruempelungen.de

Fair, schnell und familiär

