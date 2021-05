Schmieren Sie den Motor Ihrer Firma mit einem Betriebsausflug von CityHunters

Stuttgart. Betriebsausflug. Für viele bedeutet dies, ein gemeinsames Bier mit den Kollegen zu trinken. Im immer gleichen Restaurant wie seit Jahren. Für die, die einen Betriebsausflug organisieren, bedeutet ein Betriebsausflug immer Arbeit. Man möchte den Kollegen etwas bieten, aber auch nicht schuld sein, wenn der Betriebsausflug floppt. Und genau deshalb bleiben viele beim Altbewährten. Doch ein gelungener Betriebsausflug schafft so viel mehr, als nur einen weiteren Tag mit den Kollegen. Ein Betriebsausflug hat das Potential, das Betriebsklima zu verbessern und sich untereinander wirklich kennenzulernen. Die Mitarbeiter sind der Motor jedes Unternehmens und genau dieser braucht einen regelmäßigen Kundendienst. CityHunters bietet hierzu einen Betriebsausflug in Stuttgart, welcher allerhand Möglichkeiten bietet, den Motor Ihres Unternehmens zu optimieren.

Stuttgart erleben und nebenbei das Betriebsklima verbessern

Die Landeshauptstadt Baden-Württembergs hat so viel mehr zu bieten als nur immer das gleiche Restaurant. CityHunters führt Sie zu den Hauptattraktionen der modernen Autostadt, sei es der Schlossplatz oder die lebendige Innenstadt. Vor der atemberaubenden Hügelkulisse macht das Rätseln gleich doppelt Spaß. Der Betriebsausflug, organisiert von CityHunters, lässt die Stadt bestaunen und gleichzeitig das Betriebsklima aufbessern.

Die schwäbische Großstadt begeistert jährlich Millionen Touristen und auch die rund 600.000 Einwohner wissen, was sie an ihrer Stadt haben. Während eines Teamevents lernen die Teilnehmer nicht nur die Landeshauptstadt besser kennen, auch Ihre Kollegen werden sie beim eifrigen Rätseln einmal ganz anders kennenlernen.

Mit spannenden Aufgaben den Teamgeist stärken – für dieses Leitbild steht die Firma CityHunters. Geschäftsführer Daniel Sekula erklärt: “Mit besonderer Detailliebe habe wir die Aufgaben entworfen, sodass einem gelungenen Betriebsausflug in Stuttgart nichts im Wege steht.” Sekulas Co-Geschäftsführer C. -Philipp Steiner ergänzt: “Bei unseren Teamevents rückt die ganze Firma zusammen und erlebt einen unvergesslichen Tag.”

“Das Beste oder nichts” in Stuttgart erleben

Die Stadt, die große Firmen wie Mercedes oder Porsche beheimatet, eignet sich perfekt für jeden Betriebsausflug. Denn die Landeshauptstadt ist nicht nur wirtschaftlich sehr gut aufgestellt, vor allem die Innenstadt bezaubert. Die Stadt am Neckar bietet den optimalen Rahmen für einen Betriebsausflug und CityHunters schmiert den Motor der Firma.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/stuttgart/betriebsausflug-stuttgart

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: https://www.cityhunters.de/

