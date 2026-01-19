Schmierstoffmarkt 2026: Technologische Verschiebungen und neue Anforderungen

Der Schmierstoffmarkt befindet sich 2025 in einer Phase struktureller Neuordnung. Standardisierte Produkte verlieren an Bedeutung, während technisch spezialisierte Schmierstoffe stärker nachgefragt werden. Treiber dieser Entwicklung sind strengere Emissionsvorgaben, veränderte Herstellerspezifikationen sowie der zunehmende Anteil elektrifizierter Antriebe. Insbesondere synthetische Schmierstoffe mit niedriger Viskosität sowie Produkte für Hybrid- und Elektrofahrzeuge gewinnen an Relevanz. Gleichzeitig verlagern sich Volumina in höherwertige Segmente, während Effizienzanforderungen und CO-Ziele zunehmend Einfluss auf Preis- und Produktstrukturen nehmen.

Technologische Entwicklung und OEM-Anforderungen

Vor diesem Hintergrund richten Schmierstoffhersteller ihre Entwicklungsarbeit stärker an konkreten Anwendungsszenarien und Herstellervorgaben aus. Der Fokus liegt auf Produkten, die sowohl Effizienzpotenziale im Verbrennungsmotor ausschöpfen als auch den spezifischen Belastungen hybrider Antriebe gerecht werden. Parallel dazu wächst der Bedarf an sogenannten E-Fluids, etwa für Thermomanagement oder Getriebesysteme in Elektrofahrzeugen.

Gleichzeitig bleibt der bestehende Fahrzeugbestand ein relevanter Faktor. Die Vielfalt an Antriebskonzepten und Fahrzeuggenerationen erfordert weiterhin kompatible Lösungen für ältere Motorentechnologien. Ergänzend rücken alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff, Ethanol oder biobasierte Varianten in den Fokus, da sie neue Anforderungen an Schmierstoffe und Additivtechnologien stellen.

Nachhaltigkeit, Flottenmodelle und struktureller Marktwandel

Neben technologischen Aspekten gewinnt Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette an Bedeutung. Der Einsatz von Rohstoffen mit reduziertem CO-Fußabdruck, wiederaufbereiteter Grundöle sowie alternative Verpackungskonzepte werden zunehmend Teil der Produkt- und Prozessstrategien. Auch Prüf- und Entwicklungsprozesse stehen verstärkt unter Effizienz- und Energiegesichtspunkten.

Parallel dazu verändern neue Mobilitäts- und Nutzungsmodelle die Nachfrage. Der wachsende Anteil gesteuerter Fahrzeuge in Flotten-, Leasing- und Abo-Modellen erhöht den Fokus auf Betriebskosten, Wartungsintervalle und Versorgungssicherheit. Schmierstoffkonzepte müssen dabei sowohl wirtschaftlichen Anforderungen als auch einer steigenden Komplexität an OEM-Spezifikationen gerecht werden.

Vor diesem Hintergrund richtet PETRONAS Lubricants International (PLI) sein Produkt- und Lösungsangebot an den aktuellen Marktanforderungen aus. Das Portfolio umfasst sowohl Schmierstoffe für moderne Hybrid- und Elektroanwendungen als auch Produkte für den bestehenden Fahrzeugbestand. PLI bleibt seiner Verantwortung gegenüber älteren Fahrzeugmodellen treu und bietet mit Produktreihen wie PETRONAS Syntium X passende Lösungen für eine breite Fahrzeugpalette. Ergänzend entwickelt PETRONAS E-Fluids, hybridoptimierte Schmierstoffe sowie Lösungen für alternative Kraftstoffe weiter und begleitet neue regulatorische und technische Entwicklungen in enger Abstimmung mit Herstellerspezifikationen. Nachhaltigkeitsthemen wie Rohstoffauswahl, Verpackungskonzepte und Prozesseffizienz sind dabei integraler Bestandteil der laufenden Produkt- und Entwicklungsarbeit. PLI begegnet dem Anspruch nach Nachhaltigkeit durch den Einsatz pflanzlicher und biogener Rohstoffe mit nachweislich geringerem CO-Fußabdruck sowie durch wiederaufbereitete Grundöle. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsstrategie entlang der gesamten Wertschöpfungskette – etwa mit dem PETRONAS Syntium Bag-in-Box-System, das 92 % weniger Kunststoff benötigt und vollständig recycelbar ist.

Insgesamt zeigt sich der Schmierstoffmarkt als ein Segment im Übergang, geprägt von regulatorischem Druck, technologischem Wandel und veränderten Nutzungsstrukturen.

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

