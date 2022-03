SCHNÄPPCHEN-WOCHEN

Liebe Sport-, Schützen- und Karnevalsfreunde/-freundinnen!

In normalen Zeiten und unter normalen Umständen könnten Närrinnen und Narren jetzt auf eine rauschende Session zurückblicken, Schützen- und Sportvereine könnten sich auf große Feste und Veranstaltungen freuen. Leider ist das auch nach zwei Jahren Corona – wenn überhaupt – nur eingeschränkt möglich.

Dennoch: Vielleicht ergibt sich der ein oder andere Anlass, Preise und Auszeichnungen an Siegerinnen und Sieger, verdiente Vereinsmitglieder usw. zu vergeben. Dazu präsentieren wir Ihnen in den kommenden Wochen ein attraktives Angebot an ausgesuchten Pokalen, Orden etc. zu Schnäppchenpreisen (bis zu 35 % Rabatt!).

Bitte beachten: Wir halten die Preise!

Bei uns kaufen Sie alle Standardartikel zu günstigen Preisen von 2017.

Sport-Angebote

Glastrophy-Serie: ab 12,51 EUR (= 10 % Rabatt)

Trophy in 3 verschiedenen Größen (15,0 x 14,0 cm, 17,0 x 16,0 cm, 19,5 x 19,0 cm), mit Bicolor-Holz, exklusivem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos).

Klassikpokal-Serie: ab 10,40 EUR (= 20 % Rabatt)

Pokal mit Deckel in 8 verschiedenen Größen (von 31,0 x 8,0 bis 56,0 x 16,0 cm), auf Marmorsockel, mit Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos).

Top-Preis-Serie: ab 4,52 EUR (= 35 % Rabatt)

Äußerst preiswertes Pokalschnäppchen in 3 verschiedenen Größen (16,0 x 8,0 cm, 18,0 x 9,0 cm, 21,0 x 10,0 cm), mit drehbarem Fußball und Gravur Ihres individuellen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos).

Schützen-Angebote

Ehrenteller-Serie: ab 39,60 EUR (= 10 % Rabatt)

Zinnteller in 4 verschiedenen Größen (16, 23, 27 32 cm Durchmesser) mit Gravur Ihres individuellen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos). Der Teller wird mit einem praktischen Ständer geliefert.

Ordenkette: nur 16,11 EUR (= 10 % Rabatt)

Edle Kette (12 cm lang) in Gold und Silber zum Anhängen Ihrer Schützenorden, mit Schützenauflage Ihrer Wahl. Auf Wunsch mit zusätzlichen Ordenösen.

Königsorden-Serie: nur 17,01 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden für die „Majestäten“ (4,7 x 3,8 cm) in 9 verschiedenen Farbkombinationen, mit einer Schützenauflage Ihrer Wahl auf der Vorderseite sowie Gravur Ihres Vereinswappens und Ihres persönlichen Wunschtextes auf der Rückseite.

Karnevals-Angebote

Colororden: ab 5,39 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden (10,0 x 7,5 cm) in den abgebildeten Farben, mit Gravur Ihres Vereinswappens und Ihres persönlichen Wunschtextes sowie Band oder Kordel in Wunschfarbe.

3D-Kreativorden: ab 6,26 EUR (= 10 % Rabatt)

Hochwertiger dreidimensional gegossener Orden (9,5 x 10,0 cm) in Mattgold und Mattsilber, mit Schmucksteinen, zur individuellen Gestaltung: Karnevalsmotiv nach Wahl, Vereinswappen, individueller Wunschtext in gewünschter Farbe. Zu jedem Orden kann eine hochwertige Metalleinlage gewählt werden (im Preis enthalten).

Kinderorden: ab 2,69 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden für den Nachwuchs (4,5 x 4,5 cm) in den abgebildeten Farben, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappen sowie Band oder Kordel in Wunschfarbe.

Lassen Sie sich unsere Schnäppchen nicht entgehen! Ihre Bestellung nehmen wir gerne entgegen. Auch für individuelle Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und machen Ihnen gerne ein attraktives Angebot.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Heinz-Josef Sack

Vereinsbedarf Sack gehört zu den führenden Anbietern für Vereinsbedarf und Auszeichnungen in den Bereichen Sport, Schützen und Karneval. Zum Angebot gehören u. a. Pokale und Medaillen, Pins und Anstecknadeln, Schützenorden und Karnevalsorden. Die Artikel gibt es nicht nur in Standardausführung, sondern auch als Sonderanfertigung nach den individuellen Wünschen der Kunden. 20 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste computergesteuerte Maschinen und 2.000 qm Lager- und Produktionsflächen sorgen für professionelle Abwicklung der Aufträge. Alle Artikel können auch über einen Online-Shop bestellt werden.

