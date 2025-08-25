„Schnapsideen und Heimatgefühle“ – Wolfgang Klein erzählt

Ein Kneipier erzählt: Zwischen ostdeutscher Melancholie, westdeutschem Überfluss und der Kraft von Humor und Haltung

Wolfgang Klein, 1956 im siebenbürgischen Hermannstadt geboren, lebt seit 1980 in Mainz. 45 Jahre lang war er Wirt bekannter Mainzer Kneipen – und begann ausgleichend zu schreiben. Sein erstes Buch Schnapsideen und Heimatgefühle (Mentoren-Media-Verlag) versammelt skurrile, rührende und persönliche Episoden aus Kindheit, Jugend, Flucht und einem Leben hinter dem Tresen.

Klein schildert seine Erinnerungen mit scharfem Witz, berührender Offenheit und einer unverwüstlichen Portion Selbstironie. Entstanden ist ein literarisches Zeitzeugnis, das zeigt: Persönliche Geschichten erzählen gesellschaftliche Wahrheiten oft ehrlicher als jede Analyse.

Das erwartet die Leserinnen und Leser:

Geschichten vom Aufwachsen in einem zerrissenen Land zwischen Mangelwirtschaft und Ausbruch

Erinnerungen an Familie, Heimat und den Kneipenalltag in Mainz

Erlebnisse von Fluchten, Freundschaften und dem ständigen Versuch, Haltung zu bewahren

Humorvolle und nachdenkliche Episoden, die anrühren, aufrütteln und unterhalten

Wolfgang Klein über sein Buch:

„Ich liebe die Erinnerung, weil sie meinen Geist jung hält. Manche Geschichten beginnen mit einem Schnaps. Andere mit einer Flucht. Diese hier – mit beidem.“

Mit Schnapsideen und Heimatgefühle legt Klein mehr als einen Rückblick vor: ein warmherziges, pointiertes Porträt eines Lebens zwischen Ost und West, Familienbande und Kneipenbekenntnis, Identität und Verlust – immer getragen von der Kraft des Humors.

Bibliografische Angaben:

Titel: Schnapsideen und Heimatgefühle

Autor: Wolfgang Klein

Verlag: Mentoren-Media-Verlag

VÖ: 25.08. 2025

Umfang: ca. 260 Seiten, Softcover

Preis: 20,00 EUR

ISBN: 978-3-98641-192-3

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim steht für die Überzeugung: „Erfolg braucht Mentoren.“ Die Mission eines jeden Verlags unter dieser Marke ist es, mit inspirierenden Inhalten Unternehmertum, persönliche Entwicklung und eine freie, demokratische Gesellschaft zu fördern. Modern denkende Verlage, die für ihre Autoren neben der klassischen Buchveröffentlichung auf innovative Medienformate und interaktive Publikationen setzten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken: Mentoren-Verlag, Telemach-Verlag, Herodot-Verlag.

Firmenkontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100



https://mentoren-verlag.de

