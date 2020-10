Schneekugelhaus baut Bastelbereich deutlich aus

Neue Komplett-Bastelsets im Angebot

Würzburg, 10.10.2020 – Das Schneekugelhaus hat das Bastelsortiment in den vergangenen Monaten deutlich ausgebaut. Mittlerweile gibt es die Bastelsockel in verschiedenen Farben und Formen, sowie auch passende 3D-Modelle zum Verbauen in der Schneekugel. Der neueste Clou: Für besonders beliebte Schneekugelmotive gibt es komplette Bastelsets, bestehend aus 3D-Modell, Bastelglas und dem entsprechenden Sockel.

“Viele Kunden möchten selbst eine Schneekugel gestalten. Wir verzeichnen steigende Nachfrage im gesamten Bastel-Segment. Deshalb haben wir in den vergangenen Monaten das Angebot in diesem Bereich deutlich erweitert.”, erklärt Martina Schimmel, die Betreiberin des Schneekugelhauses. Unter der Marke “Snowglobe-for-You” bietet das Schneekugelhaus ein breites Spektrum an verschiedenen Bastel-Paketen für Schneekugel-Liebhaber an.

Mittlerweile gibt es eine eigene Kategorie mit 3D-Modellen zum Verbauen in der Schneekugel. Die Modelle sind aus Polyresin und wasserbeständig. Inhaltlich bilden sie sowohl Städtemotive (Kirchen, Burgen etc.) wie auch nostalgische und moderne Winter- und Weihnachtsthemen ab.

“Die 3D-Modelle sind so gebaut, dass sie bereits perfekt in ein passendes Schneekugel-Bastelglas eingebaut werden können”, erklärt Martina Schimmel. Damit ist das Basteln noch einfacher als vorher.

3D-Modelle für Städte, Kirchen und Burgen sowie die klassischen Weihnachts- und Wintermotive

Komplett-Sets für perfekte Schneekugeln

Die neueste Erfindung sind nun Komplett-Bastelsets, bei denen bereits 3D-Modell für das Innenleben auf den Sockel der Kugel abgestimmt worden sind. “Mit diesem Bastelset muss man sich gar keine Gedanken mehr machen, ob und wie alles zusammen passt”, freut sich die Schneekugelsammlerin.

Ein Komplett-Bastelset besteht aus dem entsprechenden 3D-Modell, dem passenden Bastelglas mit dem Gummi-Verschluss und einem eigens dazu gestalteten Sockel. In den letzten Monaten hat sich die Nachfrage nach Bastelprodukten deutlich erhöht. Die Unternehmerin wird deshalb auch in Zukunft diesen Bereich noch weiter ausbauen.

Im Blog “Schneekugel selbermachen” gibt es zusätzlich viele Tipps und Anleitungen für das Gestalten von individuellen Schneekugeln.

Über Schneekugelhaus:

Schneekugelhaus ist der erste spezialisierte Anbieter und Hersteller für Schneekugeln. Seit 2009 fertigt Schneekugelhaus eigene Designs und entwickelt Ideen für die Geschenke- und Souvenirbranche. Die wichtigsten Serien sind Souvenir-Schneekugeln für Städte sowie weihnachtliche Motive. Die Schneekugeln werden im gutsortierten Geschenke- sowie im Internethandel angeboten.

Über MINIUM Collection:

MINIUM Collection steht für außergewöhnliche Schneekugeln mit einer Vielzahl von Motiven. Die Produkte der MINIUM Collection vereinen Romantik und Nostalgie der Schneekugeln mit professionellem, einzigartigem Design. Ob als Souvenir, Dekoration oder Geschenk: Unser Sortiment erfüllt jeden Wunsch.

