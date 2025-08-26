Schneider Chauffeurservice unterstützte Nachwuchsarbeit der ETB Miners Essen

Der Schneider Chauffeurservice hat in diesem Sommer die Nachwuchsarbeit der ETB Miners Essen aktiv unterstützt. Durch unser Engagement konnten drei Kinder des Förderturm e.V. Essen kostenlos am Sparkasse Essen Sommercamp 2025 teilnehmen.

„Uns war es wichtig, jungen Menschen eine Chance zu geben – unabhängig von ihrer finanziellen Situation. Das Basketballcamp hat nicht nur sportliche Fähigkeiten vermittelt, sondern auch Werte wie Teamgeist, Fairness und Durchhaltevermögen gestärkt. Genau diese Erfahrungen wollten wir den Kindern ermöglichen“, erklärte [Name, Funktion Schneider Chauffeurservice].

Mit der Förderung des Camps haben wir dazu beigetragen, dass Kinder Teil einer starken Gemeinschaft wurden und unvergessliche Momente erleben konnten. Als Mitglied der Miners Family war es uns eine Freude, einen Beitrag für die Jugendförderung in Essen zu leisten.

Wir danken den ETB Miners Essen für die enge Zusammenarbeit und wünschen allen Teilnehmenden, dass sie die positiven Erlebnisse und Freundschaften aus dem Camp noch lange in Erinnerung behalten.

