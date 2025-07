Schneiderhandwerk trifft KI

Ein eleganter Auftritt mit einem Leihanzug wird digital unterstützt

Auch mit einem schmaleren Budget kann man nun bei Vera Grünwald festliche Anzüge oder Smokings in Karlsruhe

leihen. Die erfahrene Maßschneidermeisterin bietet nicht nur maßgeschneiderte Outfits, sondern verleiht auch exklusive

Anzüge und Smokings für besondere Anlässe – vom Hochzeitsanzug für den Bräutigam, über Gala-Outfits für große

Bälle oder Matinees, bis hin zu Präsentationen auf Messen oder Bühnen. Denn Hand aufs Herz: Die meisten von uns

tragen solche edlen Stücke oft nur einmal – warum also kaufen, wenn man sie auch unkompliziert leihen kann? Bei Vera

Grünwald steht der Kunde und sein Anliegen (Verleih) im Mittelpunkt. Egal ob normale oder Sondergrößen, klassische

oder außergewöhnliche Figur – hier findet jeder das perfekte Outfit. Der Ablauf ist denkbar einfach: Kunden kommen

vorbei, wählen aus einer breiten Palette an Anzügen und Smokings, die anschließend individuell angepasst werden.

Sollte mal kein passendes Modell dabei sein, wird kurzerhand eine neue Maßkonfektion bestellt und auf den Kunden

zugeschnitten. Die Entscheidung für den richtigen Stoff oder das passende Muster fällt oft schwer, besonders wenn man

sich auf kleine Stoffproben verlassen muss. Deshalb hat Vera Grünwald gemeinsam mit Videomarketing Wingerath die

virtuelle KI-Anzugsprobe entwickelt: Kunden wählen ihren favorisierten Stoff im Geschäft aus, schicken ein

Ganzkörperfoto im Freizeitlook und erhalten die ausgewählten Stoffe als Anzug oder Smoking auf ihren Körper

adaptiert. So wird die Auswahl zum Kinderspiel – und die Familie kann digital mitentscheiden. Zusammen mit der

Unternehmensberatung Gerhard W. Kessler arbeitet Vera Grünwald bereits an weiteren Ideen, um hochwertige

Festkleidung noch erschwinglicher zu machen. Deshalb bietet Frau Grünwald auch die Möglichkeit an, aus Ihrem

Bestand einen gebrauchten Anzug zu einem fairen Preis zu erwerben oder einen individuell gefertigten Maßanzug nach

der Veranstaltung zurückzugeben. Daher sind viele Kunden überrascht, wie günstig ein souveräner Auftritt sein kann.

Die Inhaberin Vera Grünwald ist Maßschneidermeisterin im Herren- und Damenschneiderbereich. Neben der Anfertigung exklusiver Anzüge und

Smokings verleiht sie diese auch für spezielle Events.

Kontakt

Massschneiderei Vera Grünwald

Vera Grünwald

Beiertheimer Allee 22

76139 Karlsruhe

0721-9483955



http://www.massanzug-leihen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.