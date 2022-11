Schnelle und einfache Ergänzung zum Heizen mit Gas: die Luft-Luft-Wärmepumpe alias Klimaanlage

Alternativen zum Heizen mit Gas sind derzeit sehr gefragt. Eine sinnvolle Heizungslösung auf Basis von erneuerbaren Energien ist die Luft-Luft-Wärmepumpe alias Klimaanlage. Sie ist eine kurzfristig verfügbare und leicht nachzurüstende Ergänzung zu bestehenden Gas- und Ölheizungen, vor allem in Kombination mit modernen Heizsystemen. Für ältere Gas- oder Ölheizungen kann die Luft-Luft-Wärmepumpe eine vorübergehende Ergänzung sein. Durch den zusätzlichen Einsatz einer Luft-Luft-Wärmepumpe kann der Gasverbrauch schnell und einfach reduziert werden.

Effizient heizen mit Luft-Luft-Wärmepumpen

Luft-Luft-Wärmepumpen sind wahre Allround-Talente, die effizient heizen, kühlen und die Luft reinigen können. Die Anlagen bestehen aus einem Innen- und einem Außengerät. Bei Multi-Splitsystemen können bis zu fünf Innengeräte installiert werden. Im Heizbetrieb wird der Außenluft Wärmeenergie entzogen und über die Wärmetauscher an die Innenräume abgegeben. Sämtliche Daikin Split-Klimageräte besitzen seit 2006 neben der Kühl- auch eine Heizfunktion. Dabei ist der Heizbetrieb von Luft-Luft-Wärmepumpen in den Übergangszeiten Herbst und Frühling am effizientesten.

An sehr kalten Wintertagen ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe eine effiziente Zusatz-Lösung zu bestehenden Gas- und Ölheizungen, vor allem in Kombination mit modernen Heizsystemen.

Besonders in Räumen, in welchen viel Zeit verbracht wird, können Luft-Luft-Wärmepumpen flexibel, punktuell und zeitgenau Wärme erzeugen.

Jede Kilowattstunde zählt

Privatpersonen als auch die Industrie und das Gewerbe werden derzeit aufgerufen, überall dort Energie einzusparen, wo es möglich ist. Laut Gas-Notfallplan der EU von August 2022 soll der Verbrauch von Erdgas in jedem EU-Staat von Anfang August bis März nächsten Jahres um 15 % reduziert werden, gemessen am Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Nach ersten Einschätzungen von Daikin können die in Wohn- und Nichtwohngebäuden bereits installierten Raumklimageräte eine Heizleistung von rund 18 GW zur Verfügung stellen. Damit lassen sich allein rund 2,75 Milliarden Kubikmeter Erdgas und gleichzeitig rund 2,6 Millionen Tonnen CO2 einsparen – eine Win-Win Situation. Denn Luft-Luft-Wärmepumpen sind nachhaltige Heizungslösungen, die zu drei Viertel Energie aus der Luft und zu einem Viertel Strom als Antriebsenergie nutzen. Luft-Luft-Wärmepumpen können aus 1 kWh Strom bis zu 6 kWh Wärme generieren. Der Primärenergieeinsatz für eine kWh ist damit erheblich geringer im Vergleich zu fossilen Energieträgern, wie Öl oder Gas.

Kostenersparnis mit Luft-Luft-Wärmepumpen

Daikin zeigt anhand einer Beispielrechnung, wie hoch das Einsparungspotenzial durch den zusätzlichen Einsatz einer Luft-Luft-Wärmepumpe zu einer bestehenden Heizungsanlage ist. Als Basis der Rechnung dient ein Einfamilienhaus mit einer zu beheizenden Fläche von 140 m2. In Szenario 1 wird das Einfamilienhaus allein mit einer Gasheizung beheizt. Demnach ergeben sich Gesamtkosten für Strom und Gas von 5.403 Euro. In Szenario 2 wird das Haus zu 50 % mit einer Gasheizung und zu 50 % mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe beheizt. In diesem Szenario fallen Kosten für Strom und Gas von 4.486 Euro an.

Die Beispielrechnung zeigt, dass durch den zusätzlichen Einsatz einer Luft-Luft-Wärmepumpe als Heizsystem:

-der Gasbedarf halbiert werden kann

-die Energiekosten um ca. 17 % reduziert werden können

-die Treibhausgas-Emissionen um 22 % gesenkt werden können

Die Annahmen wurden nach aktuellen Gas- und Strompreisen (Stand 07.09.2022) getroffen: Bezugspreis Strom Netz: 0,4482 EUR/kWh, Wärmepreis Gas: 0,196 EUR/kWh

Einfache Nachrüstung in Bestandsgebäuden

Neben der Nutzung bereits installierter Geräte können Multi- oder Singlesplitsysteme in Einfamilienhäusern und in mittleren bis großen Wohngebäuden sowie Sky Air und VRV Luft-Luft-Wärmepumpen in Nichtwohngebäuden ohne kompliziertes Hydrauliksystem nachgerüstet werden. Auch die Lieferfähigkeit von Luft-Luft-Wärmepumpen ist aktuell gegeben.

Diese und weitere Presseinformationen stehen unter http://news.cision.com/de/daikin-airconditioning-germany-gmbh zum Download zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Daikin finden Sie unter www.daikin.de.

Daikin Airconditioning Germany GmbH

Die Daikin Airconditioning Germany GmbH mit Sitz in Unterhaching bei München vertreibt hochwertige, energieeffiziente Heizsysteme, Wärmepumpen sowie Klimaanlagen für Privatmarkt, Gewerbe und Industrie. Für den gewerblichen Bereich bietet Daikin zudem Produkte für Normal- und Tiefkühlung sowie Lüftungsanlagen und Kaltwassersätze an. Seit Juli 2020 sind die Vertriebs- und Serviceleistungen von Daikin Germany und der Rotex Heating Systems GmbH zusammengeführt. Mit rund 380 Mitarbeitern und einem Umsatz von 224 Millionen Euro (2020/2021) ist die Deutschland-Tochter von Daikin Europe N.V. in Deutschland Marktführer auf dem Gebiet der VRV Klimatechnologie.

Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. mit Sitz im belgischen Ostende beschäftigt in der EMEA-Region etwa 11.000 Mitarbeiter und produziert an zehn Produktionsstätten in Belgien, Tschechien, Deutschland, Italien, Österreich, Spanien, Türkei sowie Großbritannien.

Daikin Industries Ltd.

Daikin Industries Ltd. mit Sitz in Osaka, Japan, beschäftigt weltweit rund 85.000 Mitarbeiter und erzielte 2020/2021 einen Umsatz von etwa 20,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist weltweiter Marktführer für Wärmepumpen- und Klimasysteme.

Marktführer für Wärmepumpentechnologie in Europa

Mit über 90 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Heiz- und Klimalösungen ist Daikin heute Marktführer für Wärmepumpentechnologie. So sind die Produktserien Daikin VRV für Gewerbe und Daikin Altherma für private Anwendungen mit über 500.000 verkauften Geräten die meist verkauften Wärmepumpensysteme in Europa. Über 85 % der Geräte für den europäischen Markt werden auch in Europa produziert. Daikin ist weltweit der einzige Klimaanlagenhersteller, der alle wichtigen Komponenten wie Kältemittel, Kompressoren und Elektronik selbst entwickelt und produziert.

In den letzten Jahren hat Daikin sein Produktportfolio komplettiert und in Europa seine Marktpräsenz in der Heiztechnik sowie Gewerbe- und Industriekälte stark ausgebaut. Mitte 2016 übernahm Daikin Europe N.V. die Zanotti S.p.A., einen italienischen Hersteller von Industrie- und Transportkühlung sowie Systemen zur Luftbehandlung und -entfeuchtung. Im Februar 2018 erfolgt die Übernahme von Tewis Smart Systems S.L., eines der führenden Unternehmen Spaniens für standardisierte und kundenspezifische Kältelösungen und im Januar 2019 wurde die Akquisition des österreichischen Kältetechnik-Produzenten AHT abgeschlossen.

Bildquelle: @Daikin