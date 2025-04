Schneller Einstieg in die KI-gestützte Produktivität mit Net at Work und Microsoft Copilot

Neues Einsteigerpaket ermöglicht einen unkomplizierten Start mit Microsoft Copilot. Gezielte technische Unterstützung bei erstem Use Case und strukturiertes Change Management schaffen ideale Grundlage für die eigenständige Nutzung.

Paderborn, 29. April 2025 – Net at Work GmbH, einer der wichtigsten Systemintegratoren für Microsoft 365 im deutschsprachigen Raum, erleichtert mit einem neuen Angebot Unternehmen den Einstieg in die Nutzung von Microsoft 365 Copilot. Das Einsteigerpaket schafft eine ideale Basis, um Microsoft 365 Copilot im eigenen Haus anhand eines konkreten Anwendungsfalls kennenzulernen.

Mit Microsoft Copilot bringt Microsoft Künstliche Intelligenz in den Arbeitsalltag und hilft dabei, die Produktivität im Unternehmen zu steigern und Prozesse zu automatisieren. Dabei agiert Copilot als intelligenter Assistent, der beispielsweise bei der Erstellung von Texten oder der Analyse von Daten unterstützen kann. Durch die enge Integration von Microsoft 365 Copilot in Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams lassen sich Routineaufgaben automatisieren und kreative Prozesse unterstützen.

„Microsoft 365 Copilot ist ein echter Game Changer für die Produktivität im Office-Alltag, aber beileibe kein Selbstläufer in der richtigen Nutzung. Vielen Unternehmen fehlen das notwendige Know-how und die personellen Ressourcen, um Anwender sinnvoll beim Einstieg zu begleiten. Genau dieses Problem löst unser Einsteigerpaket mit geringem finanziellen Aufwand“, sagt Bernd Hüffer, Business Unit Manager und Head of Sales bei Net at Work.

Das Microsoft Copilot Einsteigerpaket von Net at Work ermöglicht Unternehmen einen geordneten Einstieg in die Nutzung dieser modernen KI-Technologie. Es bietet eine perfekte Kombination aus Microsoft 365 Copilot Lizenzen sowie Beratung, Workshop und langfristigem Coaching für ein kleines Team. Gemeinsam wird ein kundenspezifischer Anwendungsfall für die KI-Unterstützung identifiziert und gelöst. Dabei werden die Mitarbeitenden strukturiert begleitet, sensibilisiert, bei Unsicherheiten und Fragen unterstützt und zur Nutzung befähigt. Eventuell vorhandene technische Einstiegshürden für einen stabilen und sicheren Einsatz werden überwunden und erste Mehrwerte sichtbar gemacht. In dieser dreimonatigen Einstiegsphase wird das Team des Kunden mit einer wöchentlichen Sprechstunde in anwender- oder prozessbezogenen Fragen unterstützt. Am Ende dokumentieren das Kundenteam und Net at Work gemeinsam die individuellen Mehrwerte und Herausforderungen beim Einsatz von Microsoft 365 Copilot. Es schließt sich eine neunmonatige Vertiefungsphase an, in der die Nutzung vom Kundenteam eigenständig fortgeführt wird. Auch dabei wird der Kunde mit quartalsweisen Abstimmungen unterstützt. Nach einem Jahr endet das Einsteigerpaket und liefert so die Grundlage für eine fundierte Entscheidung, ob und wie Microsoft 365 Copilot weiter im Unternehmen genutzt werden soll sowie welche möglichen weiteren Use Cases dafür in Frage kommen.

„Mit unserem Einsteigerpaket ermöglichen wir Unternehmen einen unkomplizierten Start in die Welt der KI-gestützten Produktivität mit Microsoft 365 Copilot. Unsere Expertise in den Microsoft-Technologien und den Potenzialen von KI sorgt dafür, dass unsere Kunden schnell von den Vorteilen von Microsoft 365 Copilot profitieren“, ergänzt Hüffer.

In einem einstündigen Webinar zum Thema „Microsoft Copilot erfolgreich starten“ erhalten Interessierte am Freitag, den 16.05.2025, um 11 Uhr von den Copilot-Experten Isabel Holst, Change Management Consultant, und Bernd Hüffer, Business United Manager und Head of Sales bei Net at Work, detaillierte Informationen zum praxisnahen Einstieg in Microsoft Copilot. Sie erläutern, welche Vorteile das Copilot-Einsteigerpaket bietet und beantworten offene Fragen der Webinar-Teilnehmer. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung zum Webinar gibt es hier: https://www.netatwork.de/webcasts/#copilot?utm_source=pr

Weitere Informationen zum Einsteigerpaket für Microsoft Copilot sind hier zu finden:

https://www.netatwork.de/microsoft-copilot?utm_source=pr

Erste Tipps und Best Practices zum Prompting mit Microsoft Copilot bietet dieser Blogbeitrag:

https://www.netatwork.de/microsoft-365-copilot-nutzen-prompting-tipps-und-best-practices?utm_source=pr

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Als führender Microsoft-Partner liegt der Fokus von Net at Work auf Microsoft 365 (SharePoint, Exchange, Teams Voice, Teams), Microsoft Azure, Microsoft 365 Security, Managed Services für Microsoft-Lösungen sowie auf der Entwicklung individueller Apps. Dabei bietet das Unternehmen die gesamte Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur oder SOC.

Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Net at Work mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzenden und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise ADG, Claas, Diebold Nixdorf, fischer group, Lekkerland, LVM, Miele, Phoenix Contract, Reifenhäuser, Weidmüller und Westfalen Weser Energie.

Die Business Unit NoSpamProxy entwickelt und vermarktet mit der gleichnamigen Produktsuite das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung. Mehr als 6.000 Kunden weltweit vertrauen die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeitende in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. www.netatwork.de

