Schneller passende Pflege finden: Der Verbund Pflegehilfe erweitert digitale Datenbank für das Entlassmanagement

Der Verbund Pflegehilfe baut seine digitale Unterstützung für Krankenhäuser weiter aus: Ab sofort sind über 48.400 Nachversorger im Entlass-Manager vom Verbund Pflegehilfe gelistet. Kliniken erhalten damit einen noch umfassenderen Überblick über geeignete Pflegeoptionen und profitieren von einer deutlich erleichterten Weitervermittlung ihrer Patientinnen und Patienten.

„Unser Anspruch ist es, das Entlassmanagement in deutschen Kliniken spürbar zu entlasten. Mit mehr als 48.400 Nachversorgern bietet der Entlass-Manager nun die größte digitale Datenbank für passende Pflegepartner und das weiterhin mit nur wenigen Klicks“, sagt Johannes Haas, Geschäftsführer vom Verbund Pflegehilfe. „Wir freuen uns, damit den Übergang von der Krankenhausbehandlung in die weitere Versorgung noch effizienter, transparenter und verlässlicher zu gestalten.“

Der Entlass-Manager unterstützt Kliniken bei einem Prozess, der bislang äußerst zeitintensiv war. Anstatt zahlreiche Telefonate führen oder mühsam in einzelnen Datenbanken recherchieren zu müssen, erhalten Mitarbeitende nun innerhalb kürzester Zeit einen vollständigen Überblick über verfügbare Pflegeheime, ambulante Pflegedienste, Anbieter für Pflegehilfsmittel und weitere Versorgungsmöglichkeiten in der Region. So werden Ressourcen geschont, die Arbeitsabläufe beschleunigt und die Versorgungssicherheit erhöht.

Ergänzend im Portfolio: Der Anfragen-Manager

Neben dem Entlass-Manager stellt der Verbund Pflegehilfe mit dem Anfragen-Manager ein zusätzliches digitales Tool zur Verfügung, das Pflegeanbietern die strukturierte Bearbeitung und Verwaltung eingehender Anfragen ermöglicht. Dadurch wird die Kommunikation zwischen Kliniken, Pflegeanbietern und pflegebedürftigen Menschen deutlich vereinfacht und transparenter gestaltet.

Mit der Kombination beider Lösungen schafft der Verbund Pflegehilfe eine moderne, digitale Infrastruktur, die das Gesundheitswesen nachhaltig entlastet und gleichzeitig für mehr Planbarkeit und Versorgungssicherheit sorgt, für Kliniken, Pflegeanbieter und vor allem für Patientinnen und Patienten.

Der Verbund Pflegehilfe unterstützt Pflegebedürftige und Angehörige telefonisch bei der Suche nach passenden Versorgungsangeboten und finanziellen Hilfen. Für Kliniken bietet er mit dem Entlass-Manager und dem Anfragen-Manager digitale Lösungen, um Entlassungen effizient zu organisieren und Anfragen gezielt zu koordinieren.

Firmenkontakt

Verbund Pflegehilfe

Johannes Haas

Inge-Reitz-Straße 5-7

55120 Mainz

017621420249



https://www.pflegehilfe.org/

Pressekontakt

Verbund Pflegehilfe

Samantha Ackermann

Inge-Reitz-Straße 5-7

55120 Mainz

017621420249



https://www.pflegehilfe.org/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.