Schnellere, intelligentere und sicherere Konnektivität mit Wi-Fi 7 von Extreme Networks

Kunden profitieren von erhöhter Leistungsfähigkeit, verbesserter Sicherheit, höherem Durchsatz und geringerer Latenz

MORRISVILLE, N.C./FRANKFURT A.M., 20. November 2025 – Weltweit setzen Unternehmen verschiedenster Branchen Wi-Fi 7-Lösungen von Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), einem führenden Anbieter von KI-gestützter Automatisierung für Netzwerke, ein. Damit steigern sie ihre Netzwerkeffizienz, reduzieren Ausfallzeiten und können die wachsenden Anforderungen moderner Geschäftsanwendungen erfüllen. Organisationen wie die Baylor University, das Barnsley College, Henry Ford Health, der University Hospital Birmingham NHS Foundation Trust, Six Flags und mehrere NFL-Teams, darunter die Pittsburgh Steelers, vertrauen auf die Wi-Fi 7-Lösungen von Extreme, um schnellere und zuverlässigere Konnektivität bereitzustellen, nahtlose digitale Erlebnisse zu ermöglichen und die Effizienz ihrer Prozesse zu steigern.

Extreme führt seine Wirless-Innovationen mit Wi-Fi 7 fort und stellt Access Points (AP) mit Dual-IoT-Funkmodulen für die Unterstützung mehrerer Protokolle, PoE-Failover für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und Always-On-Verschlüsselung für mehr Sicherheit vor. Kunden profitieren von verbesserter Effizienz, reduzierten Ausfallzeiten und geringerem Stromverbrauch, was die Betriebskosten senkt. Das Wi-Fi 7-Portfolio von Extreme umfasst die Modelle AP4020 und AP4060 für den vielseitigen Einsatz im Innen- und Außenbereich sowie den AP5020. Letzteres ist eine Lösung der Enterprise-Klasse, die für Umgebungen mit hoher Dichte entwickelt wurde und verfügt über erweiterte Sicherheitsfunktionen und AIOps-gesteuertes Management.

Extreme Networks lieferte die ersten Wi-Fi 6E-Access Points in Enterprise-Qualität und für den Outdoor-Bereich sowie die erste standardisierte Energieversorgung für 6 GHz im Außenbereich mit automatischer Frequenzkoordination (AFC). Alle 6 GHz Extreme Wireless APs verfügen über WBA OpenRoaming™ und bieten automatisierten, integrierten Zugriff, der manuelle Anmeldungen überflüssig macht, unsichere Netzwerke eliminiert, die Sicherheit und Produktivität erhöht und Supportanfragen minimiert.

Kundenbeispiele:

Die Baylor University hat sich für die Wi-Fi 7-APs von Extreme entschieden, um eine stabile, leistungsstarke Konnektivität für die wachsende Zahl von Studierenden und fortschrittliche Unterrichtstechnologien wie immersives Lernen, Live-Streaming von Vorlesungen und intelligente Klassenzimmer sowie Sport- und Gemeinschaftsveranstaltungen bereitzustellen. Mit Extreme Wi-Fi verfügt die Hochschule nun über die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Kapazität, um das Lernen der nächsten Generation, digitale Innovationen und das Campusleben zu unterstützen.

Gesundheitsorganisationen weltweit wie der University Hospital Birmingham NHS Foundation Trust und Henry Ford Health setzen Wi-Fi 7 von Extreme ein, um die Patientenversorgung zu verbessern, wichtige medizinische Geräte mit Echtzeit-Datenübertragung zu betreiben und moderne Anwendungen wie Echtzeit-Bildgebung und sichere Mobilität für Ärzte zu unterstützen.

Die Pro Football Hall of Fame und Six Flags Amusement Parks nutzen Wi-Fi 7, um das Besuchererlebnis mit höherer WLAN-Kapazität für interaktive Ausstellungen zu verbessern.

„Mit Extreme Wi-Fi 7 kann Six Flags mehr Gäste und Geräte in jedem Winkel des Parks mit einer schnelleren und zuverlässigeren Netzabdeckung versorgen. Dies ermöglicht unseren Gästen ein nahtloses digitales Erlebnis, wenn sie die mobile App für die Navigation, die mobile Bestellung von Speisen und das digitale Ticketing nutzen. Das gleiche Netzwerk bietet auch Echtzeit-Management-Tools für den Parkbetrieb, die Auslastung der Fahrgeschäfte und den Personalbedarf, sodass schnellere Entscheidungen getroffen werden können, um Warteschlangen klein zu halten, Attraktionen am Laufen zu halten und um den Betrieb stetig zu optimieren.“

Ty Tastepe, Chief Digital and Technology Officer, Six Flags Entertainment Corporation

„Unvergessliche Erlebnisse für unsere Gäste zu schaffen, steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Technologie sollte dies fördern und nicht einschränken. Durch die Umstellung auf Extreme Wi-Fi 7 profitieren unsere Gäste von einer nahtlosen Konnektivität und unsere Teams von einer höheren Netzwerkgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit zur betrieblichen Optimierung – und das bei gleichbleibender Performance, egal ob es sich um einen normalen Museumstag handelt oder ob während der Enshrinement Week Tausende von Fans zu Besuch sind. Bei dieser Investition geht es nicht nur um besseres WLAN, sondern auch darum, allen Besuchern der Pro Football Hall of Fame ein besser vernetztes, innovatives und unvergessliches Erlebnis zu bieten.“

Chad Reese, Senior Director of Information Technology, Pro Football Hall of Fame

„Wi-Fi 7 ist ein großer Fortschritt für die Wireless-Konnektivität und eröffnet neue Dimensionen in Sachen Geschwindigkeit, Reaktionsfähigkeit und Effizienz. Bei Extreme entwickeln und implementieren wir seit Jahrzehnten Netzwerke in den anspruchsvollsten Umgebungen, und diese nächste Wi-Fi-Generation hebt Performance und Zuverlässigkeit auf ein neues Niveau. Unternehmen können die Leistungsfähigkeit von 6 GHz und Wi-Fi 7 voll ausschöpfen, um Zusammenarbeit in Echtzeit zu ermöglichen, datenintensive Anwendungen zu betreiben, hochdichte und Smart-Building-Implementierungen zu unterstützen und eine schnelle, zuverlässige Konnektivität für jeden Benutzer und jedes Gerät sicherzustellen.“

David Coleman, Director of Wireless Networking in the Office of the CTO, Extreme Networks

– Extreme Wireless Solutions

– Extreme Platform ONE™

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

Extreme Networks, Extreme Platform ONE und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

