Schön in Linie – Streifen bringen Frische ins Zuhause

Der neue Look für Bettwäsche, Tischwäsche & Co. bei erwinmueller.de

Streifen liegen im Trend – und das mit gutem Grund. Im Jahr 2025 prägen sie das Bild moderner Heimtextilien und zeigen sich so vielseitig wie nie: von dezenten Linien über klassische Längsstreifen bis hin zu farbenfrohen Blockstreifen und Streifenmix. Bettwäsche, Tischwäsche und weitere Wohntextilien erhalten durch das klare Design Struktur, Lebendigkeit und eine elegante Note.

Bei erwinmueller.de wird der Streifen-Trend in einer großen Vielfalt präsentiert. Ob Ton-in-Ton für ruhige Wohnkonzepte oder in kräftigen Farbkontrasten für ein selbstbewusstes Statement – für jeden Einrichtungsstil und Geschmack ist etwas dabei. Hochwertige Materialien aus Baumwolle und Mischgewebe unterstreichen die Wertigkeit der Produkte und sorgen für angenehme Haptik sowie langlebige Qualität.

Akzente für das Schlafzimmer

Streifen verleihen Räumen optische Weite und lassen sich hervorragend mit Uni-Textilien kombinieren. Ob verspielt, mit feinen Streifen, Blockstreifen oder ganz klassisch – sie setzen im Schlafzimmer moderne Akzente voller Leichtigkeit.

Farbenfrohe Blockstreifen entfalten ihre Wirkung besonders schön in puristisch gestalteten Räumen. Ob Ton-in-Ton oder in buntem Farbenmix, den Blick ziehen sie auf jeden Fall auf sich.

Streifen-Look auf dem Tisch und in der Küche

Bunt wird es auch auf dem Esstisch und in der Küche. Die neue Serie von REDBEST mit Tischwäsche und Küchenaccessoires im Streifen-Look sorgt für Frische und Leichtigkeit.

Wenn schon Streifen, dann im ganzen Essbereich. Mit Küchenschürzen, Ofenhandschuh, Topflappen und Geschirrtüchern hält der fröhliche Streifen-Look auch in der Küche Einzug.

Ein beliebter Klassiker sind die fein gestreiften Geschirrtücher aus Halbleinen. Von diesen praktischen Helfern kann man nicht genug bekommen. Sie sind garngefärbt und buntgewebt, dadurch bleiben die Farben dauerhaft schön.

Feine Streifen auch im Bad

Auch im Badezimmer machen feine Streifen eine gute Figur. Die Erwin Müller Jacquard Walk-Frottier Tücher der Serie „Konstanz“ sind Luxus für die Sinne! Eingewebte Streifen mit Wendecharakter verleihen dieser Serie einen modernen Look. Farblich können sie ideal mit der Uni-Serie „Konstanz“ kombiniert werden.

Streifen sind 2025 das Must-have für stilbewusste Interior-Fans. Sie sorgen für Frische, Leichtigkeit und eine zeitlose Optik – perfekt, um jedem Raum ein neues Gesicht zu verleihen. Schnell und einfach umsetzbar mit der großen Auswahl auf erwinmueller.de

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Dem erfolgreichen Bereich „Personalisierte Produkte“ wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

