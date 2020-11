Schoenes Wohnen – Bad im Trend

Mit dem Ohr am Bad. Bettwaren-Shop.de spürt Trends auf und optimiert Online Angebote

Das Thema Badezimmer ist aktuell und wichtig. Um die Übersichtlichkeit für seine Kunden zu erhöhen, hat Bettwaren-Shop.de vier neue Shop Kategorien geschaffen. Alle drehen sich um das Thema Badtrends. Der Wellness- und Wohlfühltrend im Bad vom Badmöbel, Marken-Handtuch bis hin zur Integration einer Sauna, sind “angesagt”. Wellness ist in aller Munde. In den neuen Bad-Kategorien hat die Holger Genkinger GmbH so ein Wachstum von über 25 Prozent erreichen können.

Bei privaten Besichtigungstouren durch die Wohnung wird heutzutage häufig auch das Bad gezeigt. Studien zeigen, dass der Trend eindeutig zu größeren Räumen, zum Gäste-Bad und -WC geht. So wird der Badezimmerbereich immer mehr als Wellnessbereich empfunden.

Und auch technische Details, wie beispielsweise Dusch-WCs, halten Einzug. Wellness- und Gesundheitstrends, die Entspannung oder eben Gesundheitsprophylaxe mit der dazugehörigen Hygiene versprechen gehen Hand in Hand. So hat sich eine Premiumkategorie entwickelt. Badewannen werden teilweise mit Whirlpools gepaart, Duschen werden begehbar oder in den Badmittelpunkt gesetzt. Die Entwicklung im Bad, oder der Sauna, mit Regen-, Aroma- und Dampfduschen, ist nicht mehr aufzuhalten. So gibt es nun auch Accessoires und Heimtextilien gibt in höchster Marken-Qualität.

Bad-Artikel und Zubehör wurden mittlerweile auch zu einem angesagten Weihnachtsgeschenk – im Speziellen Handtücher mit individueller Bestickung, sind immer ein Geschenk mit persönlicher Note. Der Markt gibt die Entwicklung vor. Die Bäder der Kundschaft werden immer größer, moderner, bunter. Der Stellenwert des Wohnbereiches Bad in der Gesellschaft wächst. Die Einrichtung bis hin zu Textilien und Accessoires sollen stimmig sein, um das individuelle Wohlfühlen zu gewährleisten. Und die Farben spielen auch eine größere Rolle. Die zeitlosen Farbtrends im Bad mit Grau- oder Anthrazittönen werden 2021 weiterhin nachgefragt sein. Und auch Vollfarben wie zum Beispiel dunkelrot / rubinrot oder Blautöne (,wie Azur), werden stark nachgefragt.

Beim Online Bettwaren-Shop.de sind die Artikel nun in den Menüpunkten Handtücher, Bademäntel, Badematten und Badzubehör zu finden. Das Team kennt sich aus. Es hat das Ohr am Markt und der Fokus liegt im gesamten Sortiment auf europäischen Lieferanten, damit die Lieferwege möglichst kurz bleiben können. Und auch der Bestickungsservice, den Holger Genkinger und seine Mitarbeiter der Kundschaft anbieten, runden das Angebot bei der Individualisierung der Produkte ab. Die Kunden können sich beim Onlineeinkauf so sicher sein, immer Angebote zu bekommen, die farblich, von der Ausführung und vom Material her voll im Trend liegen.

Apropos Material. Bei Handtüchern ist das Material der Wahl weiterhin Frottee. Nicht nur wegen des guten Saugverhaltens der Faser. Auch die Farbfestigkeit und Zweifarbigkeit funktioniert bei Frottierware gut, da sie mit Schlingen gewebt wird. 2-seitige Handtücher, “double face”, sind gefragt, denn mit den farblich unterschiedlichen Seiten können zum Beispiel in Sauna oder Fitnessstudio, die Handtücher problemlos immer mit der gleichen Seite nach oben gelegt werden. Der praktische Gedanke, für die gute Nutzbarkeit im Alltag spielt bei der Produktauswahl der Fachberater Team des Bettwaren-Shop.de immer mit.

Es wird auch in Zukunft spannend bleiben zu beobachten, was Holger Genkinger weiterhin zum Wohl seiner Kunden einfallen wird. So ist ein weiterer Ausbau des Geschäftsfeldes “Badtrends” geplant. Mit derzeit über 500 Basisartikeln sind schon heute eine Vielzahl von Varianten, Größen und Farben im Angebot. Mit bekannten Modemarken, wie z. B. Joop, Marco Polo, Schiesser oder Vossen, und Ausbau der Produktpalette, wird das Shop-Portfolio weiter abgerundet. In der Einführungsphase befindet sich derzeit z. B. die “Kleine Wolke” als Marke, die auch Badzubehör im Angebot hat, dazu gehören beispielsweise diverse Accessoires, Badteppiche, Duschvorhänge, aber auch Bettwäsche.

Individuelle Auswahl, schneller Service und kundenorientierte Beratung der Fachleute des Bettwaren-Shop ist die Basis für Genkingers zukünftigen Erfolg. Denn ganz gleich, ob der Kunde etwas für den eigenen Bedarf geplant oder ob der Artikel als Geschenk gedacht ist. Ein Anruf genügt!

Weitere Informationen: www.Bettwaren-Shop.de

Holger Genkinger bietet ein abgerundetes Sortiment rund um den Schlaf, das Bett und Bad zu fairen Preisen und mit einer persönlichen Beratung. Bettwaren-shop.de ist das Fachgeschäft für guten Schlaf im Internet und bietet langjährige Erfahrung im Umgang mit Heimtextilien

