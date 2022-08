Liebe Sport-, Schützen- und Karnevalsfreunde,

Sommer, Sonne, Urlaubszeit – Wohlfühlklima trotz Corona. Zu diesem Wohlfühlklima wollen auch wir mit unseren SCHÖNWETTER-PREISEN beitragen. In unserem Angebot mit ausgesuchten Pokalen, Trophies, Orden, Ketten zu Sonderpreisen ist auch sicher für Sie etwas dabei. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht.

Bitte beachten: Wir halten die Preise!

Bei uns kaufen Sie alle Standardartikel zu günstigen Preisen von 2017.

Sport-Angebote

Glastrophy-Serie: ab 12,51 EUR (= 10 % Rabatt)

Trophy in 3 verschiedenen Größen (15,0 x 13,0 cm, 17,0 x 15,0 cm, 19,5 x 18,0 cm), mit Bicolor-Holz, exklusivem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos).

Top-Preis-Serie: ab 6,26 EUR (= 10 % Rabatt)

Äußerst preiswertes Pokalschnäppchen in 3 verschiedenen Größen (16,0 x 8,0 cm, 18,0 x 9,0 cm, 21,0 x 10,0 cm), mit drehbarem Fußball und Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes (30 Gravurzeichen sind kostenlos).

Spenden-Pin: nur 3,00 EUR

Friedenstaube (2,9 x 3,5 cm). Unsere Hilfsaktion für die unter dem Krieg leidenden Menschen in der Ukraine mit einer Spende von 1,- Euro je Pin. Unterstützen Sie unsere Aktion und helfen auch Sie mit Ihrem Kauf den Menschen in der Ukraine.

Schönwetter-Preise sichern, solange der Vorrat reicht: www.pokale-sack.de

Schützen-Angebote

Schützenkette: nur 234,00 EUR (10 % Rabatt)

Edle Kette (ca. 88 cm lang) in Altsilber mit 8 kleinen Schildern und 1 großen Schild. Alle kleinen Schilder können auf der Rückseite mit Ihrem persönlichen Wunschtext graviert werden. Auf dem großen Schild ist neben einer Textgravur auf der Vorder- und Rückseite zusätzlich Platz für das Vereinswappen.

Klassikorden-Serie: nur 21,51 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden (5,5 x 5,5 cm) in Altsilber und 7 verschiedenen Farbkombinationen, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage Ihrer Wahl.

Spenden-Pin: nur 3,00 EUR

Schönwetter-Preise nutzen, solange der Vorrat reicht: www.schuetzenorden-sack.de

Karnevals-Angebote

Medaillenorden: ab 2,69 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden (7,0 x 7,0 cm) in Medaillenform in Gold, Silber und Bronze, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens sowie Band oder Kordel in Wunschfarbe.

Klassikorden: ab 5,31 EUR (= 10 % Rabatt)

Orden (8,0 x 8,0 cm) in Gold, Silber, Altgold und Altsilber, mit Gravur Ihres persönlichen Wunschtextes und Vereinswappens; Schmucksteinen sowie Band oder Kordel in Wunschfarbe.

Spenden-Pin: nur 3,00 EUR

Schönwetter-Preise nicht verpassen, solange der Vorrat reicht: www.karnevalsorden-sack.de

Wir wünschen Ihnen schöne Urlaubstage und gute Erholung – und bleiben Sie gesund!

Ihr Sack-Team

Vereinsbedarf Sack gehört zu den führenden Anbietern für Vereinsbedarf und Auszeichnungen in den Bereichen Sport, Schützen und Karneval. Zum Angebot gehören u. a. Pokale und Medaillen, Pins und Anstecknadeln, Schützenorden und Karnevalsorden. Die Artikel gibt es nicht nur in Standardausführung, sondern auch als Sonderanfertigung nach den individuellen Wünschen der Kunden. 20 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste computergesteuerte Maschinen und 2.000 qm Lager- und Produktionsflächen sorgen für professionelle Abwicklung der Aufträge. Alle Artikel können auch über einen Online-Shop bestellt werden.

