Scholderer GmbH investiert in CEHATROL Technology eG

Die zunehmende Digitalisierung erfordert mehr Nachhaltigkeit bei Energie, Umwelt, Hardware und Software

Berlin / Bruchsal, 15. Mai 2021 – Die auf IT-Beratung und IT Service Management (ITSM) spezialisierte Scholderer GmbH verstärkt ihr Engagement und ihr Investment in nachhaltige Technologien. Zu diesem Zweck wird das Unternehmen Anteilseigner an der CEHATROL Technology eG ( www.cehatrol.com ). Die Genossenschaft für MENSCH, ENERGIE und UMWELT mit Sitz in Berlin beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft. In Brandenburg wird die CEHATROL Technology eG eigene Solarmodule mit Speicherkapazitäten produzieren.

Mit ihrem Investment will die Scholderer GmbH dem Nachhaltigkeits-Gedanken in Wirtschaft und Gesellschaft gerecht werden. “Mit jeder Cloud, jedem Bitcoin, jedem Rechenzentrum und jeder App steigt der Energiebedarf”, betont Gründer und Geschäftsführer Dr. Robert Scholderer. “Wir dürfen nicht vergessen, dass Strom dafür die Grundlage liefert, wir brauchen daher gerade in Zeiten zunehmender Digitalisierung eine nachhaltige Energieerzeugung und Energieversorgung.” Dies sei umso wichtiger, seit bedingt durch die Corona-Pandemie virtuelles Arbeiten zum Beispiel in Schulen oder im Homeoffice zugenommen habe.

Robert Scholderer führt weiter aus: “Wir haben in der Corona-Pandemie gelernt, dass es ein uneingeschränktes “Weiter so” nicht geben kann, die Zeichen stehen auf mehr Effizienz, gesellschaftlicher Zusammenarbeit und mehr Nachhaltigkeit.” Das genossenschaftliche Investitions-Modell unterscheide sich an dieser Stelle von vielen traditionellen Kapitalgesellschaften. Dem Ziel einer erfolgreichen Unternehmens-Entwicklung stehe dies jedoch nicht entgegen. “Wir werden weiter von der wachsenden Bedeutung der Digitalisierung und von der steigenden Nachfrage nach ITSM und nach IT-Outsourcing profitieren”, so Scholderer. Man werde das in Zukunft stärker mit einem Blick auf nachhaltiges Wirtschaften tun.

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

Kontakt

CEHATROL Technology eG

Frank Knauer

Bahnhofstraße 12

12555 Berlin

030577019851

ofk@cehatrol.eu

http://www.cehatrol.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.