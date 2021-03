Schottischer Genuss in der Rhön

Mellrichstadt, März 2021

Whisky-Fans und Genuss-Menschen dürfen sich schon jetzt auf den 13. August 2021 in der Rhön freuen. Gemeinsam mit den Rhöner Highland Games veröffentlicht die Whisky Garage aus Mellrichstadt die erste private cask Abfüllung zu den schottischen Spielen im kleinen Rhöner Bergdorf Birx.

Hoch oben auf dem Berg fällt am 13. August der Startschuss der diesjährigen Highlands Games in Birx. Am Wochenende der Spiele wird dem Publikum die erste und limitierte private cask Abfüllung der Whisky Garage aus Mellrichstadt zu Ehren der Rhöner Highland Games in Birx angeboten.

Dass die Rhöner Highland Games diese weitere Attraktion ihres eigenen Whiskys darbieten, haben sie dem Organisator Patrick Engelmann und dessen Kooperation mit Percy Grüterich, Inhaber der Whisky Garage Rhön, zu verdanken. Percy Grüterich zeigte sich sichtlich erfreut: “Ich bin sehr froh, dass wir genau diese Abfüllung aus der fränkischen Destille St. Kilian in Rüdenau für uns ergattern konnten.” Natürlich können es beide Protagonisten nicht erwarten den Whisky der Öffentlichkeit vorzustellen.

Noch müssen sich Whisky-Liebhaber gedulden, um eine, der auf 90 limitierten Flaschen, ihr Eigen nennen zu dürfen. Doch dieses Warten dürfte sich nach Patrick Engelmann lohnen. Mittlerweile ist eben jene fränkische Brennerei auch international für ihre Whiskys mit Preisen gekrönt. Die Whiskys der Destillerie genießen also weltweit hohes Ansehen. St. Kilian Whisky wird traditionell nach schottischem Vorbild gebrannt. Dafür wurden original schottische Pot Stills in das beschauliche Dorf transportiert. Und nun können Whisky-Fans der ganzen Welt Single Malt aus Rüdenau genießen. Dank der Vernetzung von Percy Grüterich und seiner Whisky Garage können ab diesem Jahr auch die schottischen Krieger in Birx und deren anfeuerndes Publikum in den Genuss des Malts kommen. Schottland-, Whisky-, oder Rhönfans, die es an diesem Wochenende nicht in die Rhön schaffen, stehen nicht verkaufte limitierte Flaschen ab Montag, den 16. August 2021, im Onlineshop der Highland Games und der Whisky Garage zur Verfügung. Da es sich

um die letzten 30 Liter Fässer St. Kilian Whisky aus dem Jahr 2017 handelt, sollten Highland Games Fans an diesem Wochenende zuschlagen. Denn Whiskyfans sind sich der Seltenheit dieser Einzelfassabfüllungen bewusst.

In Birx ist man in jedem Fall schon aufgeregt, wie die eigene Sonderabfüllung beim Publikum ankommen wird, verrät uns Patrick Engelmann. Damit Interessierte nicht zu sehr auf die Folter gespannt werden, bietet Patrick Engelmann am 29. Mai ein Special Tasting in Birx an. “Unter anderem wird es einen Vorgeschmack auf unsere eigene Sonderabfüllung geben. Ein weiteres Highlight für die

Teilnehmer dieses Tastings ist, dass sie ein Vorkaufsrecht auf die stark limitierte Auflage erwerben.” berichtet uns der Chef der Rhöner Highland Games.

Weiterhin erhalten die Tastingteilnehmer den ersten Einblick in die aufgebaute Spielarena. Am Sonntag 30.Mai werden dann alle interessierten Teams zum Probetraining der Rhöner Highland Games eingeladen.

Der Ort für Liebhaber guten Geschmacks – individuell für Sie geöffnet!

Schottische Whiskys aus den Highlands, aus der Speyside und von den Inseln der Hebriden, wie der Insel Islay. Selbst “exotische” Whiskys aus Deutschland und der ganzen Welt sowie Gin und Rum freuen sich darauf entdeckt zu werden.

In der Whisky Garage probieren oder kaufen Sie nicht nur ein; sondern erfahren bei Tastings mehr über Whisky, Gin und Rum. Sie planen ein privates Fest, Hochzeit oder (Firmen)Jubiläum, dann buchen Sie die Whisky Garage für Ihr “private Event”.

Suchen Sie sich Ihren Tasing-Termin oder buchen Sie die Whisky Garage für Ihr privates Event.

Kontakt

Whisky Garage Rhön

Percy Grüterich

Stockheiser Straße 25

97638 Mellrichstadt

09776 | 70 51 90

genuss@whiskygarage.de

http://www.whiskygarage.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.