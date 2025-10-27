Schritt für Schritt zur Barrierefreiheit

Peggy Reuter-Heinrich gibt Unternehmen praxisnahe Anleitung

Bei Barrierefreiheit denken viele an bodengleiche Duschen oder Eingangstüren ohne Schwellen. Das Thema umfasst jedoch auch den digitalen Raum, wie Peggy Reuter-Heinrichs neues Buch deutlich macht. „Endlich barrierefrei – in 77 einfachen Schritten zur gesetzlich verpflichtenden Barrierefreiheit“ ist im GOLD Verlag erschienen und wendet sich vor allem an Unternehmen. Reuter-Heinrich, die selbst einen IT-Betrieb hat, will zum einen das Bewusstsein für die Relevanz barrierefreier Gestaltung schaffen. Zum anderen gibt sie der Leserin und dem Leser eine konkrete Anleitung zur Umsetzung an die Hand.

Pragmatisch und zugleich mit Leidenschaft erläutert Reuter-Heinrich, wie viele Facetten Barrierefreiheit beziehungsweise die damit realisierte Inklusion hat. Überraschend ist zum einen, wie viele Unternehmen und Organisationen zu einer barrierefreien Gestaltung etwa ihrer Websites oder Apps verpflichtet sind. Hierfür hat die Autorin Checklisten in Form von Fragen parat, die den Leserinnen und Lesern die Augen öffnen. So wird wohl kaum jemand das Buch nach den ersten Seiten aus der Hand legen, denn so gut wie jeden tangiert es in der einen oder anderen Form.

Für viele ebenfalls überraschend dürfte die große Zahl der Aspekte von Barrierefreiheit sein. Zu denen gehören die visuelle und auditive Wahrnehmbarkeit sowie die Möglichkeit, auch mit Beeinträchtigungen zu navigieren – also etwa ohne Benutzung einer Computermaus. Aber auch die Sprache erwähnt die Unternehmerin. Die muss einfach genug sein, um möglichst allen das Verstehen zu erlauben. Angesprochen wird zudem, dass Barrierefreiheit nur dann gelingen kann, wenn alle bis hin zur Geschäftsführung hinter den Vorgaben stehen. Mit anderen Worten: Inklusion ist Chefsache.

Gut investiertes Geld

Natürlich kommt das Buch nicht um Gesetze herum, denn Barrierefreiheit ist nun einmal ein Teil der Regulierung von Unternehmen. Dieser Part wird aber wie alles andere auch unterhaltsam und allgemeinverständlich formuliert, dass diese Informationen ohne Aussteigen aufgenommen werden. Wer mehr wissen will und eine persönliche Beratung braucht, der erhält weitere hilfreiche Tipps, etwa im Anhang zu weiteren Anlaufstellen.

Wiederum für manche erstaunlich mag der Hinweis der Expertin auf den betriebswirtschaftlichen Nutzen sein. Klar, zunächst einmal kostet die Etablierung von Barrierefreiheit Geld, sogar nicht wenig Geld. Das aber ist gut investiert, denn ein barrierefreier Betrieb zieht mehr Kunden an und hat eine größere Auswahl auf dem Arbeitnehmermarkt. Letztlich führt der Weg zu Diversität und Vielfalt, von der heute viel die Rede ist, auch über Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Und die ist mittlerweile eindeutig ein Wettbewerbsvorteil.

Positiver Return on Investment

Der Schwerpunkt der Neuerscheinung liegt auf den 77 Schritten hin zur Barrierefreiheit. Klingt viel, ist jedoch dank transparenter Darstellung zu bewältigen. Der Herausgeber und Inhaber des Gold-Verlags Hermann Scherer, bekannter Speaker und Bestseller-Autor, spricht von „erfolgserprobten Rezepten als praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung von einer der Besten im Thema gelingender digitaler Inklusion“. Wer sich die 77 Stepps nach und nach vornimmt, der wird ebenso nach und nach sein Unternehmen auf eine rechtlich sichere Basis in puncto Barrierefreiheit stellen – und es für immer mehr Menschen öffnen. Dass dies ein langer Prozess ist, verschweigt Reuter-Heinrich nicht: „Es dauert, doch es ist notwendig und hat einen eindeutig positiven Return on Investment.“

Der GOLD Verlag, initiiert von Topspeaker und Bestseller-Autor Hermann Scherer, versammelt in seinem Programm Sach- und Ratgebertitel mit klarer Haltung – fokussiert auf Arbeit & Karriere, Beziehung & Persönlichkeit, Familie & Gesundheit sowie Digitalisierung & Teilhabe. Leitmotiv: „Starke Stimmen. Starke Bücher.“ Weitere Informationen: www.goldverlag.com

