Schüler sammelt mit Vierfach-Marathon Spenden für die BDT-Tierherberge

48 Stunden „Pet-Run“ in Kamp-Lintfort für den Tierschutz geschafft – Riesiger Erfolg
Der 17-jährige Yannis Buschmann hat seinen48-stündigen „Pet-Run“ durch seine Heimatstadt Kamp-Lintfort vor zahlreichen
Zuschauern und vierbeinigen „Fans“ erfolgreich beendet. Er hat sein Ziel, 100
Kilometer zu laufen, mehr als übertroffen. Er schaffte einen Vierfach-Marathon
– ein Marathon hat offiziell eine Länge von 42,195 Kilometern – und lief 173
Kilometer. Eine Meisterleistung zum Wohle der Tiere, denn er hat dabei Spenden
für die BDT-Tierherberge in Kamp-Lintfort gesammelt. Nach einem vorläufigen
Stand sind bisher mehr als 3.800 Euro zusammengekommen.
Yannis zeigte sich nach dem Zieleinlauf mehr als zufrieden.
Er sei „sehr, sehr glücklich“ – auch über die Unterstützung durch seine Freunde
und die Menschen an der Strecke. Besonders hart seien die Nächte gewesen, aber
nun sei es vollbracht. Yannis Buschmann war am Donnerstag zu seinem
48-stündigen Charity-Lauf mit vielen Zuschauern und auch vierbeinigen „Fans“
gestartet, so der Bund Deutscher Tierfreunde. Mit dieser Mammutaufgabe wollte er Spenden für die BDT-Tierherberge
in Kamp-Lintfort sammeln. Der passionierte Sportler, der im vergangenen Jahr
beispielsweise in vier Tagen nach Paris gelaufen ist, stieß mit seiner Idee auf
begeisterte Reaktionen – auch beim Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort, Dr.
Christoph Landscheidt. Dieser unterstützte das Vorhaben und jubelte ihm im Ziel
zu.
Der Start in seiner Heimatstadt Kamp-Lintfort auf einem 4,5
Kilometer langen Kurs wurde mit viel Applaus begleitet. Nur kurze nächtliche
Power-Naps unterbrachen den Lauf, betonte der Bund Deutscher Tierfreunde. Beim Start wurde er von einer Hundegruppe aus
der Tierherberge verabschiedet. Mit dem Lauf sammelt er Spenden für die
BDT-Tierherberge Kamp-Lintfort: https://gofund.me/dae17425a. Denn neben der körperlichen Herausforderung
will er nach eigenen Angaben auch „Gutes bewirken”.
Der Bund Deutscher Tierfreunde e. V. war sofort von der
Idee begeistert. Der gemeinnützige Träger der seit mehr als 20 Jahren
bestehenden Tierherberge in Kamp-Lintfort freut sich über den Idealismus des
Schülers. „Der Lauf gibt Mut, denn er zeigt, dass der Tierschutzgedanke und die
Tierliebe bei jungen Menschen ungeachtet aller Krisen groß sind“, so ein
BDT-Sprecher. „Er zeigt, wie tief der Tierschutzgedanke gerade bei der jungen
Generation verankert ist. Das gibt Hoffnung für die Zukunft der von der Wirtschaftskrise
geplagten Tierheime in Deutschland. Die Spende kommt der immer kostspieliger
gewordenen tiermedizinischen Versorgung
der Tiere zu Gute“
Selbstverständlich kann auch direkt für die Versorgung und
die kostspielige tierärztliche Behandlung der Tiere gespendet werden. Jede
Spende, jeder Euro zählt:
Bund Deutscher Tierfreunde e.V.
Volksbank Niederrhein
IBAN DE44 3546 1106
0128 7840 20
PayPal verwaltung@bund-deutscher-tierfreunde.de
Der Bund Deutscher Tierfreunde e.V. mit Sitz im nordrheinwestfälischen Kamp-Lintfort ist ein gemeinnütziger Tierschutzverein. Der 1999 gegründete BDT e.V. unterhält zwei eigene Tierheime in Kamp-Lintfort sowie in Weeze und unterstützt mehr als 20 Tierheime und Tierschutzvereine im gesamten Bundesgebiet. Der BDT e.V. ist ein überregionaler Verein für Tier-, Natur- und Artenschutz. Das Tierheim in Kamp-Lintfort feierte 2024 bereits sein 20jähriges Bestehen.
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