Schüler sammelt mit Vierfach-Marathon Spenden für die BDT-Tierherberge

48 Stunden „Pet-Run“ in Kamp-Lintfort für den Tierschutz geschafft – Riesiger Erfolg

Der 17-jährige Yannis Buschmann hat seinen48-stündigen „Pet-Run“ durch seine Heimatstadt Kamp-Lintfort vor zahlreichen

Zuschauern und vierbeinigen „Fans“ erfolgreich beendet. Er hat sein Ziel, 100

Kilometer zu laufen, mehr als übertroffen. Er schaffte einen Vierfach-Marathon

– ein Marathon hat offiziell eine Länge von 42,195 Kilometern – und lief 173

Kilometer. Eine Meisterleistung zum Wohle der Tiere, denn er hat dabei Spenden

für die BDT-Tierherberge in Kamp-Lintfort gesammelt. Nach einem vorläufigen

Stand sind bisher mehr als 3.800 Euro zusammengekommen.

Yannis zeigte sich nach dem Zieleinlauf mehr als zufrieden.

Er sei „sehr, sehr glücklich“ – auch über die Unterstützung durch seine Freunde

und die Menschen an der Strecke. Besonders hart seien die Nächte gewesen, aber

nun sei es vollbracht. Yannis Buschmann war am Donnerstag zu seinem

48-stündigen Charity-Lauf mit vielen Zuschauern und auch vierbeinigen „Fans“

gestartet, so der Bund Deutscher Tierfreunde. Mit dieser Mammutaufgabe wollte er Spenden für die BDT-Tierherberge

in Kamp-Lintfort sammeln. Der passionierte Sportler, der im vergangenen Jahr

beispielsweise in vier Tagen nach Paris gelaufen ist, stieß mit seiner Idee auf

begeisterte Reaktionen – auch beim Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort, Dr.

Christoph Landscheidt. Dieser unterstützte das Vorhaben und jubelte ihm im Ziel

zu.

Der Start in seiner Heimatstadt Kamp-Lintfort auf einem 4,5

Kilometer langen Kurs wurde mit viel Applaus begleitet. Nur kurze nächtliche

Power-Naps unterbrachen den Lauf, betonte der Bund Deutscher Tierfreunde. Beim Start wurde er von einer Hundegruppe aus

der Tierherberge verabschiedet. Mit dem Lauf sammelt er Spenden für die

BDT-Tierherberge Kamp-Lintfort: https://gofund.me/dae17425a. Denn neben der körperlichen Herausforderung

will er nach eigenen Angaben auch „Gutes bewirken”.

Der Bund Deutscher Tierfreunde e. V. war sofort von der

Idee begeistert. Der gemeinnützige Träger der seit mehr als 20 Jahren

bestehenden Tierherberge in Kamp-Lintfort freut sich über den Idealismus des

Schülers. „Der Lauf gibt Mut, denn er zeigt, dass der Tierschutzgedanke und die

Tierliebe bei jungen Menschen ungeachtet aller Krisen groß sind“, so ein

BDT-Sprecher. „Er zeigt, wie tief der Tierschutzgedanke gerade bei der jungen

Generation verankert ist. Das gibt Hoffnung für die Zukunft der von der Wirtschaftskrise

geplagten Tierheime in Deutschland. Die Spende kommt der immer kostspieliger

gewordenen tiermedizinischen Versorgung

der Tiere zu Gute“

Selbstverständlich kann auch direkt für die Versorgung und

die kostspielige tierärztliche Behandlung der Tiere gespendet werden. Jede

Spende, jeder Euro zählt:

Bund Deutscher Tierfreunde e.V.

Volksbank Niederrhein

IBAN DE44 3546 1106

0128 7840 20

PayPal verwaltung@bund-deutscher-tierfreunde.de

Der Bund Deutscher Tierfreunde e.V. mit Sitz im nordrheinwestfälischen Kamp-Lintfort ist ein gemeinnütziger Tierschutzverein. Der 1999 gegründete BDT e.V. unterhält zwei eigene Tierheime in Kamp-Lintfort sowie in Weeze und unterstützt mehr als 20 Tierheime und Tierschutzvereine im gesamten Bundesgebiet. Der BDT e.V. ist ein überregionaler Verein für Tier-, Natur- und Artenschutz. Das Tierheim in Kamp-Lintfort feierte 2024 bereits sein 20jähriges Bestehen.

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