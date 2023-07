Schüschke erhält Airbus Award

Hamburg/Kirchentellinsfurt, 3. Juli 2023 – Schüschke Solid Solutions erhält den Airbus Award 2023 in der Kategorie „Nachhaltigster Lieferant bezüglich Performance“. Als langjähriger Partner für Airbus Cabin Interior liefert das Unternehmen aus Kirchentellinsfurt seit mehr als 25 Jahren Leichtbau-Waschtische für die Flugzeugkabinen der Programme A320, A330, A340 und A380.

„Wir sind sehr dankbar und freuen uns über den Airbus Award, weil er eine Würdigung der Spitzenleistung ist, die unsere Mitarbeiter:innen bereits über viele Jahre erbringen. Ich bin stolz auf das gesamte Team, das es mit großem Engagement schafft, in einem Markt mit äußerst hohen Anforderungen kontinuierlich zu den Besten zu zählen“, sagt Uta Peter, Geschäftsführerin von Schüschke Solid Solutions.

Schüschke Solid Solutions erhielt diese Auszeichnung für die zuverlässige termingerechte Lieferungen mit gleichbleibend hoher Qualität über einen Zeitraum von über zwei Jahren in der Zusammenarbeit mit Airbus. Übergeben wurde der Award von Dr. Sandra Bour Schaeffer, SVP Procurement Cabin and Cargo, Airbus und Dr. Tim Bothe, Vizepräsident Procurement Operations Cabin und Cargo während des Cabin Supplier Day 2023 in Hamburg.

Schüschke Solid Solutions konstruiert und produziert mit dem Mineralwerkstoff VARICOR Waschtische, Sitzablagen und Tabletts, Theken und Barelemente für die Flugzeugkabine. Das schwäbische Unternehmen beliefert neben Airbus auch andere renommierte Airlines sowie OEMs (Original Equipment Manufacturer) und MROs (Maintenance, Repair and Operation).

Neben dem Bereich Luftfahrt produziert Schüschke individuelle Waschtisch- und Thekenanlagen vor allem für Kunden aus den Bereichen Hotel, Bürogebäude, Kindergärten, Labore, Krankenhäuser und Sanitär.

Über Schüschke

Schüschke Solid Solutions mit Sitz im baden-württembergischen Kirchentellinsfurt bietet ein breites Spektrum an Produktions- und Dienstleistungen. Dazu zählen Beratung, Konstruktion, Produktentwicklung, Produktion und Realisierung für die Branchen zivile Luftfahrt, Design, Architektur, Planung und Sanitärfachhandel. Das Unternehmen beschäftigt rund 60 Mitarbeiter.

