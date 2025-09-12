Schütz Energy Systems erweitert Fertigungskapazitäten

Zusätzliche Rohrfertigungslinien sowie Silos zur EPS-Rohstoff-Lagerung

Schütz Energy Systems erweitert seine Fertigungskapazitäten am Standort Ransbach-Baumbach (Westerwald) um zwei Rohrfertigungslinien und verdoppelt nahezu sein Polystyrol-Lagerkapazität für die EPS-Produktion. Der Spezialist für Raumklima- und Lüftungslösungen unterstreicht damit die Unternehmensstrategie einer besonders hohen eigenen Fertigungstiefe und das Bekenntnis für 100% Made in Germany.

Seit mehr als 60 Jahren entwickelt und produziert Schütz innovative Lösungen in der Haustechnik. Aktuell baut Schütz seine Fertigungskapazität am traditionellen Standort aus: Dafür erweitert Schütz seine Produktion um zwei weitere Rohrlinien – eine PE-RT-Linie bereits seit Ende 2024 und eine PE-Xa seit Juni 2025. Beide Kunststoff-Rohrtypen, die Schütz hier produziert, sind fünfschichtig, sauerstoffdicht und unterliegen strengen Inhouse-Qualitätskontrollen. Während es sich beim PE-RT Rohr um ein unvernetztes Rohr handelt, verfügt das vernetzte PE-Xa Rohr über eine erhöhte Betriebsbelastbarkeit: Dafür werden im Produktionsprozess die Polymerketten chemisch miteinander verbunden, um eine besonders hohe Robustheit und Temperaturbeständigkeit zu gewährleisten.

Darüber hinaus errichtet Schütz zur Sicherstellung der erhöhten Fertigungskapazität in der Herstellung von Dämmplatten weitere vier Silos für Polystyrol, dem Rohstoff für EPS (Expandiertes Polystyrol).

Geschäftsführer Christian Schlosser blickt trotz der herausfordernden Marktsituation sehr optimistisch in die Zukunft: „Wir freuen uns, dass unsere Lösungen im Markt gut ankommen, dass eine Erweiterung der Fertigungskapazitäten nötig wird. Mit dieser langfristig angelegten Investition in den Standort sind wir noch leistungsfähiger für die Zukunft aufgestellt.“

Die Schütz GmbH & Co. KGaA wurde 1958 gegründet. Der Sitz der Unternehmenszentrale befindet sich in Selters im Westerwald (Deutschland). Weltweit verfügt Schütz über 70 Produktionsstandorte mit über 7.000 Mitarbeitern. Mit seinen vier Geschäftsfeldern nimmt Schütz in den jeweiligen Märkten diverse Spitzenpositionen ein. Das Familienunternehmen ist wichtiger Trendsetter und Innovationsgeber.

Firmenkontakt

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA

Christian Schlosser

Schützstr. 12

56242 Selters

+49 (0) 26 26 / 77- 1152

+49 (0) 26 26 / 77- 330



http://www.schuetz.net

Pressekontakt

Sage & Schreibe PR GmbH

Ramona Rozanski

Herzogstraße 105

80796 München

+49 89 23 888 98-13



https://sage-schreibe.de/

Bildquelle: Schütz GmbH & Co. KGaA