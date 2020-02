Schuhe für Herren mit der Größe 49 jetzt bei schuhplus bestellen

Als Alternative zum Shop im Internet einem der drei Fachgeschäfte von schuhplus einen Besuch abstatten

Halbschuhe und Stiefel, Sneaker und Hausschuhe, Herren mit Schuhgröße 49 benötigen genauso viele Schuhmodelle wie alle anderen Herren ebenfalls. Im Unterschied zu Schuhen in gängigen Schuhgrößen sind Schuhe in Übergrößen jedoch viel schwerer zu finden, weil diese im Handel einfach nicht erhältlich sind. Zum Glück gibt es das Unternehmen schuhplus, welches Schuhe für Herren von Größe 46 bis 54 in vielen trendigen Varianten und Farben bietet. Daher sollten Herren nicht lange zögern und direkt die Modelle ihrer Wahl bei schuhplus im Shop ordern.

Als Alternative zum Shop im Internet einem der drei Fachgeschäfte von schuhplus einen Besuch abstatten

Wer dagegen lieber in ein Fachgeschäft gehen mag, weil es dort zum einen eine fachgerechte Beratung und zum anderen die Möglichkeit des Anprobierens gibt, der kann bei schuhplus in einem von drei Fachgeschäften nach den passenden Schuhen in Größe 49 stöbern. Diese Läden sind im Landkreis Verden am Firmenhauptsitz in Dörverden auf 1100 qm, in Kaltenkirchen in der Metropolregion Hamburg im Ohland-Park auf 600 qm sowie im Landkreis Cloppenburg im Saterland am c-Port auf 800 qm zu finden. Dort gibt es kompetente Servicemitarbeiter, die den Herren bei der Auswahl der passenden Schuhmodelle und Farben weiterhelfen.

Herrenschuhe in Größe 49 sind bei schuhplus in verschiedenen Farben erhältlich

Auch bei der Schuhmode die Herrenschuhe betreffend gab es in der Vergangenheit einige neue Trends, die zu mehr Experimentierfreude und Farbenvielfalt einladen. Daher sind Herrenschuhe heute nicht mehr nur in Schwarz und Braun bestellbar, sondern ebenfalls in Grau oder in Dunkelblau. Wer als Herr gern von Kopf bis Fuß modisch gekleidet durch das Leben geht, sollte bei schuhplus neben den Klassikern ruhig das eine oder andere Paar Schuhe in Größe 49 in einer trendigen Farbnuance wählen und seinem Outfit damit eine Frischekur verpassen.

Schuhe für Herren mit Schuhgröße 49: mit verschiedenen Details ausgestattet

Für Hingucker sorgen an den Schuhen für Herren in Größe 49 verschiedene Details wie kontrastfarbene Nähte oder Sohlen, auffallende Schnürbänder oder eine mehrfarbige Gestaltung. Sämtliche Modelle weisen eine perfekte Innenausstattung auf, die Füßen neben einem wunderbaren Halt ebenfalls ein naturgesundes Laufgefühl bieten. Die Verarbeitung der Schuhe ist ausgezeichnet, sodass sich die Modelle in Übergröße 49 bei sachgemäßer Pflege viele Jahre tragen lassen.

Von bekannten Markenherstellern

Was von ausgezeichneter Qualität und Güte ist, stammt natürlich ausschließlich von bekannten Marken wie Camel Active, Fretz Men und Timberland. Bei so viel Variantenvielfalt sollten sich auch Herren mit der Schuhgröße 49 ausschließlich mit dem Besten zufriedengeben.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.