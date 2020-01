Schuhe große Größen – Tolle Auswahl bei schuhplus

Umfangreiches Sortiment für Herren und Damen bei schuhplus

Modeinteressierte Damen und Herren, die auf der Suche nach stilvollen Schuhen in Übergröße sind, haben bei schuhplus die Qual der Wahl. Im Sortiment von Europas größtem Versandhaus für Schuhe große Größen befinden sich stylische Sneaker, chice Schuhe für besondere Anlässe und viele weitere hochwertige Damen- und Herrenschuhe in großen Größen.

Bei Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen gibt es für jeden Stil das passende Paar Schuhe. Sowohl Damen, als auch Herren können bei schuhplus shoppen, was das Zeug hält. Neben dem großen Online Shop hält schuhplus 3 stationäre Filialen mit jeweils großer Verkaufsfläche für seine Kundschaft bereit. Ob im niedersächsischen Dörverden, in Kaltenkirchen im Ohland-Park oder im Saterland im Landkreis Cloppenburg – Wer Schuhe große Größen sucht, wird hier garantiert fündig.

Schuhe große Größen für die stilbewusste Dame

Damen, die nach hochwertigen Schuhen in Übergröße suchen, erwartet bei schuhplus eine große Produktpalette unterschiedlicher Schuhmodelle in den Größen 42-46. Egal ob stilvolle Pumps, sportive Sneaker oder robuste Boots für den Winter – In dem Übergrößen-Versandhaus gibt es für jeden Anlass das passende Schuhwerk. Besonders begehrt sind in diesem Jahr Stiefel der Marke Spring Footwear. Ebenfalls über große Beliebtheit erfreuen sich sportliche Sneaker der Marke Adidas. Damen, die sich Schuhe in Übergröße für einen besonderen Anlass wünschen, finden bei schuhplus ein ausgewähltes Sortiment chicer Pumps. Ob in klassischem Schwarz oder mit extravagantem Muster – Die Auswahl des Übergrößen-Versandhauses lässt modeaffinen Damen keine Wünsche offen. Wer nach passenden Stiefeln oder Boots für den Winter sucht, findet auch hier eine Vielzahl stylischer Schuhtrends in Übergröße. Vom bunt gemusterten Bootie bis hin zum klassischen Damenstiefel ist bei schuhplus alles mit dabei.

Tolle Auswahl für Herren – Schuhe in den Größen 46-54

Bei schuhplus erwartet Herren eine riesige Auswahl unterschiedlicher Schuhe für jeden Anlass. Egal ob für einen Ausflug ins Grüne, eine feierliche Veranstaltung oder für arbeitstechnische Zwecke – In Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergröße kann jeder fündig werden. Für freizeitliche Unternehmungen sind sportive Sneaker perfekt geeignet. Bekannte Schuhlabels wie Sketchers oder Adidas bieten Herren, die Schuhe große Größen suchen optimalen Tragekomfort und eine ansprechende, moderne Optik. Der stilbewusste Herr, der sein Business-Outfit mit ein paar eleganten Lederschuhen aufwerten möchte, findet auch hier bei schuhplus ein Sortiment an edlen Herrenschuhen in Übergröße. Neben den klassischen Farbvarianten wie Braun oder Schwarz, zählen in diesem Jahr auch Business-Schuhe in auffälliger Lack-Optik zu den beliebtesten Trends. Herren, die wintertaugliche Schuhe große Größen suchen, finden bei schuhplus eine Vielzahl stylischer Stiefel und Chelsea Boots.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

