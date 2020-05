Schuhe in Übergröße – tolle Auswahl bei schuhplus

Damen- und Herrenschuhe in großen Größen

Modebegeisterte Damen und Herren, die Schuhe in Übergröße online kaufen möchten, sind bei schuhplus genau richtig. In dem großen Versandhaus für Schuhe in XXL befinden sich stilvolle Damenschuhe in den Größen 42 bis 46 sowie attraktive Herrenschuhe in den Größen 46 bis 54. Vom bunt gemusterten Trendschuh bis hin zum eleganten Schuh für besondere Anlässe ist alles mit dabei!

Schuhe Übergröße – online & im Fachgeschäft entdecken

Neben einem umfangreichen Online Shop, der sowohl Damen, als auch Herren ein attraktives Sortiment an großen Schuhen bietet, hat schuhplus – Schuhe in Übergrößen auch stationäre Fachgeschäfte in Deutschland. Wer im Landkreis Verden hochwertige Schuhe in Übergröße shoppen möchte, kommt am Firmenhauptsitz in Dörverden voll auf seine Kosten. Die große Schuh-Filiale umfasst eine Verkaufsfläche von 800 qm. Auch in Kaltenkirchen im Ohland-Park gibt es viele stilvolle Damen- und Herrenschuhe in Übergröße zu entdecken. Vom sommerlichen Ballerina bis hin zum sportlichen Halbschuh ist alles auf der 600 qm großen Verkaufsfläche zu finden. Modebewusste Damen und Herren, die im Saterland nach Schuhen in Übergröße suchen, sind am c-Port im Landkreis Cloppenburg an der richtigen Adresse. Auf der 800 qm großen Verkaufsfläche sind für jeden Modestil die passenden Schuhe Übergröße dabei.

Modische Damenschuhe in Übergröße – exklusiv bei schuhplus

Egal ob elegante High Heels, luftige Sandalen, winterliche Boots oder bequeme Halbschuhe – im Online Sortiment des beliebten Schuhfachhandels für Schuhe in Übergrößen gibt es für jede Dame den perfekten Schuh zu entdecken. Wer nach einem edlen Schuh für einen besonderen Anlass sucht, findet im Online Shop eine große Auswahl an stilvollen Schuhen mit Absatz. Damen, die sich gerne extravagant kleiden, erwartet ein attraktives Angebot an auffällig gemusterten High Heels in XXL. Für diejenigen, die nach einem klassischen Schuh suchen, hält das Sortiment von schuhplus viele zeitlose, alltagstaugliche Modelle bereit.

Hochwertige Schuhe Übergröße für stilbewusste Herren

Herren, die Schuhe in XXL kaufen möchten, erwartet bei schuhplus ein großes Sortiment an verschiedenen Modellen. Neben sportlichen Sneakern und leichten Sandalen, hält das Sortiment elegante Schürschuhe aus hochwertigem Leder bereit. Wer sich für den Winter neu einkleiden möchte, findet im Online Shop viele robuste Stiefel und Boots. Bei den Sneakern in Übergröße ist für jeden Modegeschmack etwas dabei. Ob von Vans, vom Sportlabel Puma oder von dem bekannten Schuhlabel Camel Active – die große Auswahl lässt Herren, die Schuhe Übergröße suchen, keine Wünsche offen. Wer stilvolle Business-Schuhe in XXL kaufen möchte, kann auch hier bei dem beliebten Fachhandel für große Schuhe fündig werden. Ob unifarben oder gemustert – der perfekte Schuh für den Business-Alltag ist bestimmt dabei.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

