Schuhgröße 46 bis 54: Exklusive Herren-Schuhmarke MAVINS bei schuhplus

Sommerkollektion Herrenschuhe in Übergrößen mit großer Begeisterung gelauncht

Dörverden (31.05.2025) – Mit dem Start der warmen Jahreszeit präsentiert MAVINS – die exklusive Herrenmarke von schuhplus – eine neue Kollektion, die sich durch kompromisslosen Komfort, durchdachtes Design und eine herausragende Passform in großen Größen auszeichnet. Die Sommerlinie 2025 umfasst etwa moderne Sandalen und klassische Pantoletten in den Übergrößen 46 bis 54 und steht sinnbildlich für den Anspruch der Marke, hochwertige Mode mit echter Kundenorientierung zu verbinden. Als etablierte Eigenmarke von schuhplus – Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen – richtet sich MAVINS an Männer mit Format, die Wert auf Stil, Qualität und einen bequemen Sitz legen. Die neue Kollektion verbindet dezente Eleganz mit funktionalen Elementen und bleibt dabei der klaren Designphilosophie der Marke treu: puristisch, maskulin, tragbar.

Kay Zimmer, Geschäftsführer der schuhplus-Gruppe und Projektleiter der Marke MAVINS, bringt die Philosophie der neuen Kollektion auf den Punkt: „Die gesamte Kollektion ist das Resultat aus über 20 Jahren Erfahrung im Segment für große Schuhgrößen. Wir haben kontinuierlich auf das Feedback unserer Kunden gehört – deren Wünsche, deren Kritik, deren Anforderungen – und all das spiegelt sich nun in jedem Detail dieser Kollektion wider. MAVINS ist nicht irgendeine Marke, sie ist die Antwort auf einen realen Bedarf.“ Die neue Linie bietet eine breite Auswahl an Modellen für unterschiedliche Einsatzbereiche – vom gemütlichen Hausschuh über die klassische Freizeitsandale bis hin zur eleganten Variante für sommerliche Abendanlässe. Atmungsaktive Mesh-Einsätze oder robuste Sohlen mit ergonomischem Fußbett sorgen für ein Höchstmaß an Bequemlichkeit. Dabei sind alle Modelle passgenau auf Herren mit großen Füßen abgestimmt – funktional im Aufbau, formschön im Design und hochwertig verarbeitet.

Was MAVINS besonders macht, ist der Anspruch, kein modisches Kompromissprodukt zu sein, sondern eine echte Alternative zu bieten – für Männer, die lange suchen mussten, bis sie nicht nur irgendeinen, sondern ihren passenden Sommerschuh fanden. Die neue Kollektion versteht sich deshalb nicht als Nischenlösung, sondern als klares Statement: große Größen – aber mit Stil. Ab sofort ist die Sommerkollektion 2025 von MAVINS exklusiv im Onlineshop von schuhplus sowie in den schuhplus Fachgeschäften für Schuhe in Übergrößen erhältlich.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards (Auszug) wie ntv – Der Nachrichtensender & DISQ „Deutschlands Beste Online-Shop 2024“ | COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 „Bester Schuhfachhändler“ | Deutsches Institut für Servicequalität „Ausgezeichneter Online-Shop“ (2023) oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.