schuhplus fördert Vereine: Anmeldungen ab sofort möglich

Fünf Vereine erhalten je 500 Euro Förderung von Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen

Der Spezialist für große Schuhe, schuhplus aus Niedersachsen, startet auch in diesem Jahr eine ganz besondere Aktion zur Förderung des Vereinslebens: Fünf Vereine haben die Chance, jeweils 500 Euro zu gewinnen. Das Besondere dabei: Die Teilnahmebedingungen und die Art der Verlosung stellen sicher, dass die unterschiedlichsten Vereine berücksichtigt werden, ganz unabhängig von ihrer Größe oder Bekanntheit. Die Anmeldung zur Aktion ist ab sofort möglich, und alle Interessierten haben bis zum 31. Dezember 2024 Zeit, ihren Beitrag zur Unterstützung ihres Lieblingsvereins einzureichen. „Wir freuen uns sehr, zum 6. Mal die Vereinsförderung bei schuhplus zu realieren und sind glücklich, erneut das Vereinsleben auf unsere Art und Weise zu unterstützen“, so Geschäftsführer Kay Zimmer.Doch der Schuhe Plus Fachhändler ist nicht nur ein Spezialist für große Schuhe, sondern auch ein Unternehmen mit großem Herz. Regelmäßig engagiert sich das Unternehmen für soziale Projekte und fördert Initiativen, die das Gemeinwohl stärken. Die aktuelle Vereinsförderung ist ein weiterer Baustein in diesem Engagement und zeigt, dass schuhplus auch über den XL-Schuhhandel hinaus ein verlässlicher Partner für die Menschen in der Region ist.

„Teilnehmer werden zum echten Glücksbringer“

Seit der Gründung im Jahr 2002 hat sich schuhplus als der Spezialist für große Schuhe in Europa etabliert. Doch das Unternehmen aus Dörverden zeigt auch in anderen Bereichen Größe – etwa in der Unterstützung für die Vereinsarbeit in der Region. Mit der neuen Aktion möchte der Experte für Damenschuhe in Übergrößen sowie für große Herrenschuhe erneut sein Engagement unter Beweis stellen und gleichzeitig einen spannenden Anreiz für die Teilnehmer schaffen. Jeder, der sich anmeldet, kann einen Verein seiner Wahl als möglichen Gewinner benennen. Der Clou: Wird der Name des Teilnehmers bei der finalen Ziehung am 5. Januar 2025 LIVE gezogen, gewinnt der ausgewählte Verein 500 Euro. „Damit werden fünf Teilnehmer zum echten Glückbringer für den angegebenenX Wunschverein“, so Zimmer.

Vereinsförderung bei schuhplus: Fairness und Vielfalt im Fokus

Ein zentrales Anliegen der Aktion ist es, die Fairness zu wahren und eine möglichst breite Vielfalt von Vereinen zu fördern. Um dies sicherzustellen, hat der XL-Schuhe-Spezialist ein ausgeklügeltes System entwickelt: Zwischen dem 1. und 3. Januar 2025 werden aus allen eingegangenen Anmeldungen per digitalem Zufallsgenerator 20 Anmelde-Identifikationsnummern gezogen. Es werden dabei solange Anmelder ermittelt, bis 20 verschiedene Vereine als potenzielle Gewinner hervorgehen. Dies gleicht eventuelle Unterschiede in der Vereinsgröße aus und verhindert, dass größere oder bekanntere Vereine automatisch bevorzugt werden. In der Live-Sendung am 5. Januar 2025 um 15:00 Uhr, die auf der Facebook-Seite von schuhplus übertragen wird, erfolgt dann die spannende Endauslosung. Insgesamt werden fünf Vereine gezogen, die jeweils die begehrte Förderung in Höhe von 500 Euro erhalten.

Teilnahme bei der schuhplus-Aktion leicht gemacht

Die Teilnahme an der Aktion ist denkbar einfach, erklärt Firmenchef Kay Zimmer. „Interessierte können sich auf der Website von schuhplus bis zum 31. Dezember 2024 anmelden. Im Anmeldeformular geben sie neben ihren Kontaktdaten und einigen statistischen Angaben den Verein an, den sie im Gewinnfall unterstützen möchten. Sollte ein Teilnehmer eine bestimmte Sparte innerhalb eines Vereins, wie beispielsweise eine Fußballabteilung, benennen, wird diese Sparte immer dem übergeordneten Verein zugeschrieben.“ Auf diese Weise stellt der Spezialist für große Frauenschuhe sowie Herrenschuhe in Übergrößen sicher, dass die Förderung auch wirklich dem gesamten Verein zugutekommt und der bürokratische Aufwand gering bleibt. Es bleibt dabei dem Verein überlassen, für welchen Zweck oder Anlaß der Gewinn eingesetzt wird.

Vereine zu fördern ist ein „Gewinn für alle Beteiligten“

Die Vereinsförderung von schuhplus bietet gleich mehrere Vorteile, betont Zimmer. „Zum einen profitieren Vereine natürlich von der finanziellen Unterstützung, die sie für ihre Projekte und Vorhaben einsetzen können. Zum anderen wird das Vereinsleben in der Region gestärkt – eine wichtige Komponente für den sozialen Zusammenhalt, ein Mehrwert zur Förderung des Ehrenamts und damit ein Gewinn für alle Beteiligten“. Seit über 20 Jahren steht die Förderung von sozialen und kulturellen Projekten im Fokus des Übergrößenanbieters. Der Übergrößen-Schuhe-Händler schuhplus bietet eine breite Palette an XL-Schuhen für Damen und Herren in großen Größen und legt dabei besonderen Wert auf Qualität, Komfort und modisches Design. Mit seinem umfangreichen Sortiment und einem hervorragenden Kundenservice hat sich das Familienunternehmen einen bedeutsamen Namen gemacht und ist heute aus der Welt der XL-Schuhmode nicht mehr wegzudenken.

Live dabei sein: Die Ziehung bei schuhplus auf Facebook

Vereine sind ein unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Sie fördern den Zusammenhalt, bieten Raum für Gemeinschaft und ermöglichen es Menschen, ihre Leidenschaften zu teilen. Mit der schuhplus-Vereinsförderung können alle Teilnehmenden einen Beitrag leisten und gleichzeitig die Chance nutzen, den eigenen Lieblingsverein zu einer finanziellen Unterstützung zu verhelfen. Das Highlight der Aktion ist zweifellos die Live-Ziehung am 5. Januar 2025. Ab 15:00 Uhr wird die Veranstaltung auf der Facebook-Seite von schuhplus Schuhe in Übergrößen übertragen. Die Zuschauer können live miterleben, wie die Gewinnervereine gezogen werden und mitfiebern, ob der von ihnen favorisierte Verein zu den Glücklichen gehört. Diese transparente und unterhaltsame Form der Bekanntgabe sorgt für zusätzliche Spannung und unterstreicht den fairen Charakter der Aktion.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 | Bester Schuhfachhändler 2023 oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

