schuhplus führt große Schuhe für Herren in Kaltenkirchen

Viel Auswahl beim Übergrößenhändler im Ohland-Park

Anzug und Krawatte sind im Berufsleben zwar nicht immer Pflicht, aber oftmals doch gern gesehen. Dazu gehören keine Turnschuhe, sondern Lederschuhe. Männer mit großen Füßen, die sich dem Dresscode entsprechend einkleiden möchten, sind bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen, Kaltenkirchen im Ohland-Park bestens aufgehoben. Ob nun zum Business-Anzug oder zum Frack – schuhplus hat große Schuhe für Herren in jedem Stil und zu jedem Outfit.

Große Vielfalt für Herren mit großen Füßen

Große Schuhe für Herren aus Glattleder, mit Ledersohle und feiner Schnürung gibt es bei schuhplus in Kaltenkirchen in den verschiedensten Ausführungen. Ebenso die klassischen Budapester oder auch Lackschuhe sind im Ohland-Park zu finden. Man(n) wird also garantiert den passenden Schuh finden.

Business Look ergänzen mit Schuhen von schuhplus

Business Schuhe für Herren eigenen sich bestens, um den schicken Anzug noch mehr zur Geltung zu bringen. Schuhplus in Kaltenkirchen führt deshalb Herrenschuhen in den unterschiedlichsten Ausführungen und Farben, sodass man sichergehen kann, passendes Schuhwerk zu finden. Auch wenn schwarz und braun dominieren, wird der anspruchsvolle Mann auch graue, blaue oder besonders extravagante Farben finden. Vom Halbschuh bis zum Slipper sind die Modelle sowohl online, als auch im Store von schuhplus in Kaltenkirchen im Ohland-Park verfügbar.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

