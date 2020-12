schuhplus im Portrait bei “Niedersachsen hält zusammen”

Staatskanzlei lobt Solidarität in der Corona-Pandemie

Die Niedersächsische Staatskanzlei zieht mit dem Projekt “Niedersachsen hält zusammen” nach sechs Monaten Bilanz. Mithilfe der zwölf Gründungspartnerinnen und -partner werden zwölf Projekte aus ganz Niedersachsen vorgestellt, die Initiative ergriffen und mit ihrem Einsatz Menschen unterstützt haben. Im Zuge dessen wurde das Engagement vom Übergrößen-Spezialisten schuhplus – Schuhe in Übergrößen – gelobt und in einem Filmbeitrag herausgestellt. “Solidarität muss man nicht predigen, sondern aktiv leisten und im Herzen spüren. In Krisen darf man nicht den Kopf in den Sand stecken, ganz im Gegenteil. Wir haben uns aufrichtig und gerne um die Hilfebedürftigen in unserer Region gekümmert, sind unsagbar gerührt über die Anerkennung aus der Bevölkerung und zugleich dankbar für die erhaltene Auszeichnung des Landes”, so Geschäftsführer Kay Zimmer.

Kontaktverbote, Einschränkungen zu Weihnachten, existenzielle Nöte. So vielseitig wie das Leben, so vielseitig sind auch die durch Corona erzeugten Folgeerscheinung im privaten wie betrieblichen Umfeld; steigende Fallzahlen treffen dabei auf Hoffnungen mit der bevorstehenden Zulassung eines Impfstoffes. Solidarität ist dabei in Krisenzeiten eine Kernkompetenz, betont Projektpartner Dr. Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN). “Es gibt Menschen und Firmen, die dramatisch betroffen sind. Und dass jetzt die Meisten sagen “Wir halten zusammen” – wir, die ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, geben das denen, die das nicht haben, zurück, ist ein tolles Engagement”.

Für die Sozialen Medien der Niedersächsischen Staatskanzlei sowie der Webseite zum Bündnis “Niedersachsen hält zusammen” wurde unterdessen ein Film über schuhplus am Hauptstandort in Dörverden gedreht, um das soziale Engagement und die damit verbundene Projektarbeit des Teams zu dokumentieren.

Über das Bündnis “Niedersachsen hält zusammen”

Das Bündnis “Niedersachsen hält zusammen” ist ein überparteilicher Zusammenschluss von Politik und Zivilgesellschaft mit vielen relevanten Akteurinnen und Akteuren. Es dient der Stärkung des Zusammenhalts der Gesellschaft während und infolge der Coronakrise. Das Bündnis ist eine offene, lebendige und vielfältige Allianz, der sich alle, die für eine freiheitliche, solidarische, tolerante und demokratische Gesellschaft einstehen, anschließen können. Die Corona-Pandemie hat die wohl schwerste Krise seiner Geschichte ausgelöst. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Spuren sind tief. Einschränkungen sind notwendig geworden, wie sie sich wohl niemand zuvor hat vorstellen können. Der Alltag hat sich verändert und damit das gesamte Miteinander. Hier setzt “Niedersachsen hält zusammen” an und versteht sich als Mutmacher. Die Botschaft lautet: Niemand wird vergessen!

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Unternehmen betreibt zudem Fachgeschäfte für Schuhe in Übergrößen in Deutschland, etwa in Hamburg, Köln oder am Firmensitz in Dörverden, rund 50 km von Bremen entfernt. Durch die umfassenden Social Media Aktivitäten sowie dem werktäglichen LIVE-Format schuhplusTV, welches synchron auf 13 Plattformen viral im Internet ausgestrahlt wird, erzielt der Nischenversender eine Reichweite rund 4,0 Mio. im Monat.

