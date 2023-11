schuhplus, Schuhe in Übergrößen, feiert 20. Geburtstag mit 20 Traumpreisen

Übergrößen SchuhXL-Spezialist aus Niedersachsen in 20 Jahren zum Marktführer in Europa entwickelt

Dörverden (02.11.2023) – Wie die Zeit doch verfliegt: Aus dem einstigen Ein-Mann-Betrieb hat sich mit schuhplus Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen entwickelt. Das Unternehmen aus Niedersachsen feiert nun 20-jährigen Geburtstag, standesgemäß mit außergewöhnlichen 20 Gewinnspielen. Ob Luxusreisen, Fahrräder, Eintrittskarten oder exklusive Möbel: Mit kostenlosen Gewinnspielen bedankt sich der SchuhXL-Spezialist für die große Treue der Kundschaft sowie Follower. Angefangen hat alles im Kleinen – wortwörtlich, beschreibt Geschäftsführer Kay Zimmer die Anfänge: „Wir sind im Keller meiner Oma gestartet. Auf 15 Quadratmeter hatten wir Lager, Büro, Versand und Kundensupport. Das war eine spannende und aufregende Zeit in einem jungen und hoch unerfahrenen Internet. Heute sind von diesen einstigen Strukturen nichts mehr übrig, aber zumindest bleiben unfassbar viele Erinnerungen, die mich mit Stolz erfüllen.“

Das Familienunternehmen schuhplus – Schuhe in Übergrößen – begeht ein besonderes Jubiläum: 20 Jahre erfolgreiche Geschichte in der Schuhbranche. Aus diesem Anlass veranstaltet schuhplus eine einzigartige Jubiläumsaktion für seine Kundschaft und Follower. Unter dem Motto „20 Jahre, 20 Preise“ haben Teilnehmer die Chance, traumhafte Gewinne zu ergattern. Die Teilnahme ist denkbar einfach: Besucher der schuhplus-Webseite müssen lediglich das Online-Teilnahmeformular ausfüllen und absenden. Die glücklichen Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums per Zufallsprinzip ermittelt und benachrichtigt – dieses Event wird Live auf Facebook und YouTube ausgestrahlt.

Die Palette der Traumpreise ist so vielfältig wie das Sortiment von schuhplus selbst. Darunter befinden sich hochwertige Fahrräder, Musical-Karten oder ein Premium-Grill, aber auch Jahreskarten sowie Familienurlaube in Deutschland und Österreich. „Unsere Kunden sind das Herzstück unseres Unternehmens, und dieses Jubiläum möchten wir gebührend mit unseren Wegbegleitern* feiern. Die Verlosung von 20 hochwertigen Traumpreisen ist unser Dankeschön für die jahrelange Treue“, so Mitbegründer Georg Mahn. schuhplus ist als Europas führendes Versandhaus für XL-Schuhe bekannt für sein breites Angebot an trendigen Schuhen in Übergrößen und überzeugt mit einer umfassenden Auswahl an modischen Styles für Damen und Herren. Mit einem einzigartigen Sortiment von namhaften Markenherstellern sowie Eigenmarken sorgt das Unternehmen auch in den stationären Schuhgeschäften für große Schuhe dafür, dass auch Menschen mit größeren Schuhgrößen stilvoll und komfortabel unterwegs sein können.

Seit der Gründung hat sich schuhplus kontinuierlich weiterentwickelt und dabei stets die Bedürfnisse von Menschen mit großen Schuhgrößen in den Mittelpunkt gestellt. Durch harte Arbeit, Leidenschaft für XL-Schuhe und das konsequente Streben nach höchster Kundenzufriedenheit ist es dem Unternehmen gelungen, eine einzigartige Erfolgsgeschichte zu schreiben – mit messbarem Ergebnis, denn alleine die Kundenzufriedenheit liegt bei 99,28 % resultierend aus aktuell über 33.000 Bewertungen. Mit einem Sortiment von tausenden Modellen bietet schuhplus eine unvergleichliche Auswahl an großen Schuhen für Damen (42-46) und Herrenschuhe in Übergrößen (46-54). Vom trendigen Sneaker über elegante Business-Schuhe bis hin zu sportlichen Outdoor-Stiefeln – hier findet die Kundschaft mit größeren Schuhgrößen die neuesten Styles für jeden Anlass.

„Unsere 20-jährige Reise war geprägt von harter Arbeit, Leidenschaft und vor allem von der Unterstützung unserer treuen Kundinnen und Kunden“, betont Kay Zimmer. „Durch das Vertrauen unserer Kundschaft und die engagierte Arbeit unseres Teams konnten wir uns kontinuierlich weiterentwickeln und sind heute stolz darauf, Europas Nr. 1 Versandhaus für große Schuhe zu sein. Und wir stehen erst am Anfang unserer Reise“, lächelt der Geschäftsführer. Das Erfolgsrezept von schuhplus liegt nicht nur im breiten Angebot, sondern auch in der individuellen Beratung und dem exzellenten Kundenservice, der in den vergangenen 20 Jahren bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Das Team von schuhplus steht seinen Kunden mit fachkundiger Expertise zur Seite und sorgt dafür, dass jeder den perfekten Schuh findet – ganz nach dem Motto: „Große Schuhe, große Auswahl, großer Service.“

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

