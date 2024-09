schuhplus startet 6. Vereinsförderung

Versandhaus für große Schuhe unterstützt Vereinsleben

(Dörverden/Saterland) (06.09.2024) – Es wird gelacht, gefeiert, gekämpft und gejubelt. Es lässt sich kaum in Worte fassen, wie viele Emotionen in einem Verein stattfinden. Hier treffen Leidenschaft, Engagement oder auch Liebe zum Hobby aufeinander. Nichts verbindet Menschen mehr als eine gemeinsame Aktivität. Ob Wohltätigkeitsvereine, Umweltverbände, Sport- und Kulturvereine, Verbände für Kindergärten, Elterninitiativen oder Karnevalsvereine: Die Community-Landschaft ist bunt; alleine knapp 90.000 Sportvereine sind registriert. Statistisch gesehen sind Deutsche in mindestens einem der insgesamt rund 580.000 Vereine vertreten. Als größtes Versandhaus für XL-Schuhe in Europa wissen wir: Entscheidend für den Erfolg ist die Gemeinschaft. Vereine stehen für Zusammenhalt, Austausch und Solidarität – und genau diese Tugenden möchten wir erneut unterstützen. Mit der schuhplus-Vereinsförderung verschenken wir 5 x 500.00 EUR – das Besondere: Die Teilnehmenden selbst bestimmen, welcher Verein das Geld bekommen soll.

Vereinsförderung als echte Herzenssache

Bereits zum sechsten Mal findet die Vereinsförderung von schuhplus – Schuhe in Übergrößen – statt. Damit leistet das Versandhaus, welches 2002 gegründet wurde und sich auf Damenschuhe in Übergrößen sowie große Herrenschuhe spezialisiert hat, einen dezidierten Anteil zur Förderung des Vereinswesens in Deutschland. Der gesellschaftliche Zusammenhalt und das gemeinsame Miteinander sind prägende Werte, die schuhplus mit zielgerichteten Aktionen regelmäßig unterstützt, erklärt Geschäftsführer Kay Zimmer. „Ob Corona, Krieg in der Ukraine oder aktuelle innerdeutsche politische Unruhen: Es sind mit der jüngsten Vergangenheit viele Schicksalsschläge präsent, die die Menschen nachdenklich machen, in Angst versetzen und ihnen auch das Gefühl einer Unsicherheit vermitteln. Die Förderung positiver Vibrationen steht somit mehr denn je im Fokus als echte gesellschaftliche Notwendigkeit, um in diesen Zeiten Freude, Energie und Hoffnung zu transportieren.“

schuhplus initiiert Vereinsförderung zum 6. Mal

Zahlreiche Vereine haben in der Vergangenheit nicht nur an der Förderung durch schuhplus teilgenommen. Viele von ihnen haben schlichtweg auch eine ordentliche Stange Geld erhalten, um damit die Vereinsarbeit zu unterstützen. Ob Kindergärten, Schulvereine, Tierhilfe, Blasorchester, Trauerfahrten oder Rugby-Club: Vielfältig in der inhaltlichen Ausprägung waren die Gewinner und ebenso groß war die Freude, wenn das Geld in den zumeist persönlichen Übergaben in einer schuhplus-Filiale überreicht wurde. Registrierungen für die diesjährige Vereinsförderung von schuhplus, der Spezialist für große Damenschuhe sowie Herrenschuhe in Übergrößen, sind bis zum 31.12.2024 möglich. In einer Live-Sendung auf Facebook und YouTube werden am Sonntag, 05.01.2025 um 15:00 Uhr alle Gewinnervereine gemäß Teilnahmebedingungen gezogen.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards (Auszug) wie ntv – Der Nachrichtensender & DISQ „Deutschlands Beste Online-Shop 2024“ | COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 „Bester Schuhfachhändler“ | Deutsches Institut für Servicequalität „Ausgezeichneter Online-Shop“ (2023) oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.