schuhplus und Gore Tex Brand spenden Schuhe von FretzMen an Wohnungslose in Delmenhorst

Übergrößenhändler sammelte in Kooperation mit Gore Tex Brand und BNS Mainz Spenden

Beim schuhplus Weihnachtsmarkt in Sedelsberg am c-Port am letzten Advents-Wochenende in 2019 sammelte der Übergrößenhändler in enger Zusammenarbeit mit Gore Tex Brand und BNS Mainz Spenden, um Wohnungslosen in Delmenhorst eine Freude zu machen und sie mit festen und warmen Winterstiefeln von FretzMen auszustatten. Mit 38 Paar Schuhen waren die Chefs von schuhplus – Schuhe in Übergrößen, Saterland am c-Port Kay Zimmer und Georg Mahn heute in Delmenhorst auf dem Gut Dauelsberg, um dem Einrichtungsleiter Helmut Blauth das Schuhwerk zu übergeben. BNS Mainz legte sogar noch eine Thermo-Sohle obendrauf. Das Gut Dauelsberg bietet ein sehr angenehmes Wohnumfeld mit guter Infrastruktur. Die Einrichtung steht unter dem Motto: „Ein Zuhause finden“. Klienten bekommen hier die notwendige Unterstützung, um in einer eigenen Wohnung ein neues Zuhause zu finden. Die Komplexeinrichtung der Wohnungslosenhilfe in Delmenhorst, der stationären Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischen Behinderungen und der vollstationären Pflege, verfügt über eigene Werkstätten, einer größeren Landwirtschaft und über Arbeits- und Qualifizierungsangebote für langzeitarbeitslose Menschen. Das schuhplus – Team freut sich sehr, dass hier tatkräftig unterstützt werden konnte und wünscht den Mitarbeitern und Bewohnern alles Gute und viel Freude mit den neuen Stiefeln.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

