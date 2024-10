schuhplus unterstützt Schuhkartonaktion von Helping Hands aus Lathen

Sammelstelle für Pakete ab sofort bei schuhplus am c-Port Saterland

(Saterland/Lathen) In einer Welt, in der viele Menschen mit den Herausforderungen des Lebens kämpfen, gibt es eine strahlende Hoffnung, die durch kleine Gesten der Freundlichkeit erblüht. Der Nischenhändler schuhplus, Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen mit Filiale am c-Port Saterland, hat sich entschlossen, diese Hoffnung auch im Jahr 2024 wieder in die Tat umzusetzen. In Zusammenarbeit mit Helping Hands e.V. engagiert sich schuhplus für deren alljährliche Schuhkartonaktion, die das Ziel hat, Kindern und Senioren in Osteuropa zu Weihnachten eine kleine Freude zu bereiten.

Starke Hilfe, die ankommt

Hinter dieser Aktion steckt nicht nur eine Sammelaktion, sondern ein tiefes menschliches Bedürfnis, anderen zu helfen. Der Gedanke, dass ein einfach gefüllter Schuhkarton das Leben eines Menschen verändern kann, erfüllt viele mit einem Gefühl der Zuversicht. Diese kleinen Pakete sind nicht nur physische Geschenke; sie sind Träger von Liebe und Fürsorge, die über Grenzen hinweg wirken, beschreibt es Markus Vähning, der 1. Vorsitzende von Helping Hands e.V. aus Lathen. „Jeder Karton zählt und zaubert ein Lächeln in der Weihnachtszeit. Die Aktion ist ein Teil unserer Vereinsarbeit und eine echte Herzensangelegenheit.“ Das Engagement vom SchuhXL-Spezialisten schuhplus in der Schuhkartonaktion zeigt, wie wichtig es ist, als Gemeinschaft zusammenzustehen. In Zeiten, in denen viele Menschen durch Krisen und Unsicherheiten belastet sind, bietet die Zusammenarbeit von Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen eine Plattform, um gemeinsam positive Veränderungen zu bewirken, betont schuhplus-Chef Georg Mahn. „Die Teilnahme an dieser wichtigen Aktion ist für alle eine großartige Gelegenheit, sich zu engagieren. Als Sammelstelle für die Schuhkartonaktion bietet schuhplus eine einfache Möglichkeit, aktiv zu werden und gemeinsam einen Unterschied zu machen.“ Ab sofort können gepackte Pakete direkt bei schuhplus in Sedelsberg am c-Port Saterland abgegeben werden.

Einfach helfen: So funktioniert es

Die Schuhkartonaktion ist leicht umzusetzen. Interessierte werden aufgefordert, einen Schuhkarton mit einer Auswahl von Süßigkeiten, kleinen Spielzeugen oder anderen liebevollen Kleinigkeiten zu füllen. Diese Geste des Gebens ist nicht nur für den Spender bereichernd, sondern bringt auch Freude in die Herzen der Empfänger. Die Kartons können dann bei schuhplus abgegeben werden. Die Liste weiterer Sammelstellen ist auf der Website von Helping Hands e.V. zu finden. Es sind die kleinen Dinge, die im Leben oft den größten Unterschied machen. Ein einfaches Spielzeug oder ein paar Süßigkeiten können für ein Kind in Osteuropa eine Welt voller Freude bedeuten; ebenfalls gehören aber auch Senioren oder Rentner zu den Empfängern. Die Geschenke werden mit Sorgfalt und Liebe zusammengestellt und erreichen diejenigen, die sie am meisten benötigen. Die Hilfsgüter, die durch die Schuhkartonaktion gesammelt werden, machen eine lange Reise. Sie werden in die Länder transportiert, in denen die Unterstützung am dringendsten gebraucht wird. Dank der jahrelangen Erfahrung von Helping Hands e.V. werden die Geschenke direkt an lokale Partner und Organisationen weitergeleitet, die die Verteilung vor Ort übernehmen. Dies gewährleistet, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie am meisten benötigt wird. „Durch unsere langjährigen Hilfsaktionen haben wir viele Menschen und Vereine kennengelernt, die uns bei der Organisation und Verteilung vor Ort unterstützen. Sie sorgen dafür, dass unsere Hilfe ankommt“, erklärt Vähning. Dieser direkte Kontakt zu den Empfängern gibt der Aktion eine zusätzliche emotionale Dimension.

Markus Vähning: „Unsere ehrenamtlichen Helfer sind die wahren Helden“

Eine der schönsten Facetten der Schuhkartonaktion ist die unermüdliche Arbeit der ehrenamtlichen Helfer. In Lathen sortieren diese engagierten Menschen die gesammelten Spenden in ihrer Freizeit. Ihr Einsatz ist unentbehrlich, denn ohne sie wäre die Durchführung einer solchen Aktion nicht möglich. Jeder Karton ist ein Symbol für Solidarität und Gemeinschaftssinn. Die Freude, die sie dabei empfinden, wenn sie die Kartons vorbereiten, überträgt sich auf die Spender und letztlich auf die Empfänger. Es ist diese Art von menschlicher Verbindung, die die Schuhkartonaktion so besonders macht.

Die Schuhkartonaktion läuft bis zum 24. November. Helping Hands e.V. und schuhplus laden alle ein, Teil dieser wunderbaren Initiative zu werden. Egal ob groß oder klein: Jeder Karton zählt. „Lasst uns gemeinsam Hoffnung und Freude schenken“, sagt Mahn und appelliert an die Menschen in der Region, sich aktiv zu beteiligen. In einer Zeit, in der die Welt oft von Schwierigkeiten geprägt ist, ist es wichtig, an die Macht des Gebens und Teilens zu glauben. Jeder kann einen Unterschied machen, und die Schuhkartonaktion bietet eine einfache Möglichkeit, dies zu tun. „Und mit der schuhplus-Vereinsförderung haben alle zudem die Chance, dafür zu sorgen, dass der Verein 500.00 Euro erhält. Einfach ‚Helping Hands‘ anmelden und Daumen drücken, dass der Name im Januar 2025 gezogen wird.“ Es sind nicht nur Geschenke; es sind Botschaften der Hoffnung, die weit über die physischen Gegenstände hinausgehen.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards (Auszug) wie ntv – Der Nachrichtensender & DISQ „Deutschlands Beste Online-Shop 2024“ | COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 „Bester Schuhfachhändler“ | Deutsches Institut für Servicequalität „Ausgezeichneter Online-Shop“ (2023) oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.