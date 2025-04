Schukat auf der PCIM 2025: Halle 5 / Stand 402

Gemeinschaftsstand mit Partner TSC Taiwan Semiconductor

Monheim, April 2025 – Schukat, Distributor für elektronische Bauteile und Komponenten, präsentiert sich auf der PCIM (6. – 8. Mai 2025) wieder an einem Gemeinschaftsstand mit seinem langjährigen Partner TSC Taiwan Semiconductor. Im Fokus des Messeauftritts steht ein breites Produktspektrum aus den Bereichen Stromversorgung, passive/elektromechanische Bauteile, Halbleiter/Optoelektronik und Lüfter.

Ein leistungsstarkes Highlight bildet das 30kW starke und 19″ Rack montierbare-Netzteil SHP-30K von Mean Well. Der Schwerpunkt im Bereich industrielle Einbaustromversorgung liegt auf den AC/DC-Industrienetzteilen Open Frame der Mean Well LOP-Serien mit 200 bis 600 Watt. Die Geräte zeichnen sich durch eine sehr niedrige Bauhöhe bei 4×2 bis 5×3 Zoll Grundfläche und einer Peakleistung von 150 % für 3 Sekunden aus. Zudem präsentiert Schukat die neuen RACPRO1-Hutschienennetzteile von Recom bis 960 Watt sowie eine Auswahl an DC/DC Wandlern von 1/4 Watt bis zu Harsh Environment High Power Wandlern.

Bei den elektromechanischen Bauteilen stehen die SMD-Sicherungen der CLM-Serie des taiwanesischen Herstellers Polytronics im Mittelpunkt. Es handelt sich bei diesen CLM Current Limiting Modulen um oberflächenmontierbare 3-polige Chip-Bauelemente, die sowohl vor Überstrom als auch vor Überlast schützen können.

Der Distributor präsentiert darüber hinaus die neuen Smartwin-TFT-Touch-Displays für industrielle Anwendungen. Unter dem Leitgedanken „Komplettlösung“ kombinieren sie modernste technische Features, decken viele Einsatzbereiche ab, ermöglichen Anpassungen und verkürzen die Time-to-Market. Dank Plug&Play-Prinzip ist die einfache GUI-Entwicklung möglich: Dabei sind Display-Informationen wie z. B. Timing und Auflösung in einem EEPROM auf dem FPC integriert und werden beim Betrieb mit den Controller-Boards automatisch ausgelesen.

Die Lüfter-Serie des taiwanesischen Herstellers SUNON runden den Messeauftritt von Schukat ab. Die HA-Serie zeichnet sich durch eine aerodynamische Form der Flügelblätter aus, welche die Geräuschemission deutlich reduziert. Die neueste Generation des Vapo-MagLev-Lagers verbessert die Lebensdauer der MF- und PF-Serie noch einmal deutlich und rückt die Haltbarkeit so noch näher an die eines Doppelkugellagers heran. Auf einem Demo-Board wird die optionale PWM-Steuerungsmöglichkeit wie auch die IP68-Ausführungen gezeigt.

Über Schukat electronic:

Schukat electronic Vertriebs GmbH ist ein Distributor für elektronische Bauteile und Komponenten. Als Franchisepartner vieler führender Hersteller sowie 250 weiterer Linien, bietet Schukat kompetenten Projektierungs- und Logistiksupport und begleitet rund 10.000 B2B-Kunden in 50 Ländern von der Entwicklung bis zur Serienproduktion. Technische Kataloge und feste Ansprechpartner im Innen- und Außendienst sind Basis des Geschäftsmodells.

Schukat electronic ist DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Im Bereich Traceability nimmt der Distributor eine Vorreiterrolle ein: Seit über 25 Jahren garantiert Schukat mit seiner Traceability-Lösung die lückenlose Rückverfolgbarkeit jedes jemals ausgelieferten Bauteils vom Kunden bis zum Hersteller respektive Vorlieferanten. Die Schukat electronic Vertriebs GmbH mit Unternehmenssitz in Monheim am Rhein wurde 1964 gegründet und hat im Geschäftsjahr 2023 mit 150 Mitarbeitern und 20 Auszubildenden einen Umsatz von 127 Mio. Euro erzielt.

