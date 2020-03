Schuldnerhilfe Berlin: Fundierte Beratung für einen Neuanfang

Kurzfristige Termine für Privatpersonen und Unternehmer

Schulden lähmen die Handlungsfähigkeit und belasten den Alltag. Um sich einem Schuldenproblem zu stellen und Lösungen zu finden, ist Hilfe vor Ort daher besonders wichtig. Eine Anlaufstelle mit direkten Kontaktwegen und persönlicher, vertraulicher Beratung bietet die Schuldnerhilfe, die nach Hamburg und Lübeck nun auch in der Hauptstadt vertreten ist. Am Europaplatz 2, direkt am Berliner Hauptbahnhof, finden Betroffene Ansprechpartner für die Schulden- und Insolvenzberatung. Einen Einstieg mit allen Informationen bietet die Homepage https://schuldnerhilfe-berlin.de

Die Schuldnerhilfe spricht mit ihrem Angebot Arbeitnehmer, Arbeitssuchende, Rentner, Selbstständige/Freiberufler sowie Unternehmen an. Dabei widmet sich das Team der ganzheitlichen Schuldenberatung – immer auf die Situation der Hilfesuchenden zugeschnitten.

Wer etwa mit Miete- oder Stromrechnung im Rückstand ist, kann Hilfe durch einen sinnvollen Haushaltsplan erwarten. Die Schuldnerhilfe zeigt Möglichkeiten auf, die den Betroffenen “Luft zum Atmen” geben, wie etwa die Einrichtung eines Pfändungsschutzkontos. Für die Erhöhungen des Freibetrages kann die Schuldnerhilfe die Bescheinigung nach § 850k ausstellen. Weiter Information finden Sie unter https://pfändungschutzkonto.de

Bei drohender Zwangsversteigerung steht die Immobilienrettung im Vordergrund. Auch für Verhandlungen und Gläubigervergleiche will die Schuldnerhilfe ein rettender Anker sein. Eine Übersicht von Lösungsvorschlägen gibt die Schuldnerhilfe ausführlich auf https://schuldnerhilfe-berlin.de

Hinter der Schuldnerhilfe Berlin, Hamburg und Lübeck stehen die Rechtsanwälte Joachim Kudoweh und Partner, die als “geeignete Person im Sinne von § 305 Abs. 1 Nr. 1 der Insolvenzordnung (InsO)” anerkannt sind. Das Team ist seit über 12 Jahren in der Schuldner- und Insolvenzberatung in Hamburg, Berlin und Lübeck tätig.

Herr Rechtsanwalt Joachim Kudoweh ist verantwortlich für eine Vereinigung von Wirtschaftsberatern. Dem Netzwerk der Schuldnerhilfe Hamburg -Berlin – Lübeck sind diverse Unterstützer unterschiedlicher Fachgebiete angeschlossen. Das sind Steuerberater, Betriebswirte, Sozialpädagogen und Ökotrophologen.

Im Dschungel der Paragrafen und Gesetze ist die fundierte rechtlichen Beratung für Schuldner überlebenswichtig. Ebenso erfordert das menschliche Schicksal hinter der Schuldenproblematik Aufmerksamkeit und hohe soziale Kompetenz. Die Schuldnerhilfe begegnet daher allen Hilfesuchenden individuell und unvoreingenommen: für eine schnellen Ausstieg aus der Schuldenspirale.

Wer sich bei einer Schuldnerberatung meldet, hat die größte Hürde bereits genommen. Im Gegensatz zu öffentlichen Beratungsstellen werden bei der Schuldnerhilfe Berlin, Lübeck und Hamburg auch kurzfristige Termine für einen Neuanfang ermöglicht. Um den Zugang zum Beratungsangebot noch einfacher zu machen, bietet die Schuldnerberatung Berlin neben Kontaktformular und Telefon auch die Option, zu chatten oder eine “Whatsapp” unter 0176 57810096 zu schreiben.

Kontakt

Schuldnerhilfe Berlin

Joachim Kudoweh

Europaplatz 2

10557 Berlin

0800 220 41 00

info@schuldnerhilfe-berlin.de

https://schuldnerhilfe-berlin.de

