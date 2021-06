Schulische Ausbildung mit System und Charakter

Internat Schloss Wittgenstein bietet optimale Hilfestellungen bei der Erziehung der Kinder

Eltern wollen stets das Beste für Ihre Kinder. Aber was ist das Beste? Kann man als Eltern überhaupt alles richtig machen? Wer seine Kinder auf dem Weg ins Erwachsenwerden begleitet, merkt sehr früh, wie schwierig diese Aufgabe ist. Da gibt es zum einen die angeborenen Fähigkeiten und das individuelle Verhalten des Kindes, zum anderen Einflüsse von außen und die Wünsche und Vorstellungen der Eltern, was aus dem eigenen Kind einmal werden soll. Das Ganze stellt mitunter ein recht explosives Gemisch dar und bedroht im Alltag den familiären Frieden.

Wenn es um die Bildung der Kinder geht, können sich weitere Probleme ergeben: Die unterschiedlichen Sichtweisen und Einflüsse, aber auch die persönlichen Herausforderungen sowohl für die Kinder als auch die Eltern nehmen immer weiter zu. Gerade während der Pubertät kann dies für die ganze Familie stressig werden. Und wenn die Noten zunehmend schlechter werden, braucht es Verständnis und Hilfe.

Optimale Betreuung und Unterstützung der Schüler

Eine passende Bildungseinrichtung kann in dieser Situation helfen. Das Internat Schloss Wittgenstein mit staatlich anerkanntem Gymnasium und Realschule unterstützt die Kinder dabei, sich in einem internationalen Umfeld in schulischer und sozialer Hinsicht optimal zu entwickeln. Mit einer sehr guten Rundum-Betreuung, Unterstützung bei den Hausaufgaben, einem geregelten Tagesablauf und einem breiten Angebot an Arbeitsgemeinschaften lassen sich große Lernerfolge erzielen.

Für die Förderung und Stärkung der sozialen Kompetenz stehen den Kindern und Jugendlichen eine Reihe von Freizeitaktivitäten zur Verfügung. So gibt es sportliche Freizeitvergnügungen wie Fußball, Golfen, E-Bike und Reiten, aber auch Musikunterricht in Zusammenarbeit mit der örtlichen Musikschule.

Verpflegung und Unterbringung auf hohem Niveau

Das Internat Schloss Wittgenstein liegt inmitten grüner Wälder, die ideal für Ausflüge sind. Auf dem großen Campus haben die Schüler viel Platz, um sich zu entfalten. Bei der Unterbringung werden hohe Standards gepflegt. Gemütlich eingerichtete Zimmer mit eigenem Bad, Gemeinschaftsräume, um Freunde zu treffen, und eine ausgewogene gesunde Verpflegung sorgen dafür, dass sich die Kinder jederzeit wohlfühlen können.

Das Internat nimmt den Eltern den Druck, alles richtig machen zu müssen und kann die familiäre Situation spürbar entlasten. Dafür gibt es ausgebildete pädagogische Betreuer, die den Schülern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Gleichzeitig sind sie Ansprechpartner für die Eltern.

Weitere Informationen zum Internat Schloss Wittgenstein erhalten Sie unter Telefon 02752 47430, per E-Mail an info@wittgenstein.de oder auf www.internat-wittgenstein.de

