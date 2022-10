Schulmilch mit Vitamin D3

Milchkristalle bringt die Schulmilch mit dem Sonnenvitamin per Klick nach Hause.

Milchkristalle bietet ihre Schulmilch, die seit jeher zu einem vollwertigen Frühstück für kleine und große Schüler gehört, in praktischen 250ml-Packungen an, die in jede Schultasche passen.

Der besonders hohe Vitamin-D3-Gehalt der Milch wird dabei nicht etwa durch ein künstliches Zusetzen des sogenannten Sonnenvitamins erreicht, sondern durch die besonders naturnahe Haltungsform der Milchkühe. Wenn die Kühe nicht auf der Weide unter der Sonne stehen, hat die Art der Beleuchtung im Stall einen maßgeblichen Einfluss auf die Konzentration des in der Kuhmilch enthaltenen Vitamin D3 – so viel sei an dieser Stelle zu dem innovativen Prozess der Entstehung der dDrei-Schulmilch verraten.

Die 250ml-Packungen passen in jede Schul- und Kitatasche. Über die Vorteile des Sonnenvitamins D3 für Knochen, Zähne, Muskeln und das Immunsystem informiert die Website der dDrei-Milch.

Es wird auch besonders großer Wert auf hohe Qualitätsstandards der Zulieferbetriebe gelegt. Die Milchbetriebe müssen deshalb diverse Kriterien erfüllen, zum Beispiel in Bezug auf die Art der Haltung der Milchkühe sowie das verwendete Futter. Selbstverständlich muss auch die Konzentration des Sonnenvitamins D3 in der Milch hoch genug sein.

Ausführliche Informationen über die dDrei-Schulmilch, die Vorteile des Sonnenvitamins für die Gesundheit und vieles mehr, findet man auf der Webseite der dDrei-Milch. Natürlich kann man die Milch dort auch gleich online bestellen. Die 250ml-Packungen passen nicht nur in jede Schultasche, sondern können auch in den Kindergarten, die Uni, ins Büro oder zum Sport mitgenommen werden.

Die Milchkristalle GmbH hat sich auf Produktion und Vertrieb von dDrei-Schulmilch spezialisiert, die besonders viel von dem wertvollen Sonnenvitamin D3 enthält. Sie vertreibt praktische, kleine Packungen mit 250ml, die per Klick nach Hause kommen und in jede Schultasche passen.

Firmenkontakt

Milchkristalle GmbH

Stefan Axmann

Occamstraße 9

80802 München

+49 (0) 89 / 380 267 87

+49 (0) 89 / 380 267 88

kontakt@milchkristalle.org

https://ddrei-milch.de

Pressekontakt

TJWeb GmbH

Thomas Joppien

Klosterplatz 6

47551 Bedburg-Hau

+49 (0) 2821 / 7203 200

presseservice@tjweb.eu

https://www.tjweb.eu

Bildquelle: Milchkristalle GmbH