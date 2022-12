Schulungszertifikate erstellen mit der Online-Urkundensoftware digital-certificate.info

Was ist eine Online-Urkundensoftware? Zertifikatssoftware und Urkundensoftware aus der Cloud nutzen für die Schulungszertifikatserstellung

Mit digital-certificate.info können Unternehmen, Seminaranbieter und Vereine digitale Teilnahmebestätigungen, digitale Unternehmenszertifikate, digitale Produktzertifikate sowie alle möglichen Arten weiterer Digitalzertifikate erstellen und in der Blockchain speichern.

Der Ersteller braucht nur aus bestehenden Digitalzertifikats-Vorlagen wählen, die Daten eingeben und kann so mit wenigen Klicks die individuelle digitale Teilnahmebestätigung z. B. für die Mitarbeiter oder Seminarteilnehmer erstellen. Die Zertifikate sind für jeden Zweck nutzbar, ob Business, Ausbildung oder Studium. Nach der Erstellung werden die digitalen Zertifikate direkt an die Teilnehmer per E-Mail geschickt. Diese erhalten zum Öffnen einen Code und einen Link.

digital-certifikate.info ist ideale Seminarzertifikatssoftware mit einer einfachen Bedienung. Der Anwender folgt den einzelnen Schritten der Anleitung und in wenigen Minuten ist das digitale Zertifikat fertig. Alle Teilnehmer können zusätzlich zum digitalen Zertifikat auch einen Social Badge erhalten, welcher im Lebenslauf in den sozialen Medien hinterlegt werden kann (LinkedIn-Zertifikatserstellung). Die Teilnehmer können online angelegt werden, damit diese das digitale Zertifikat per E-Mail erhalten. Bei wiederkehrenden Teilnehmern kommt dem Unternehmen die Online Ablage zugute. Vorhandene Systeme lassen sich einfach anbinden (z. B. CRM).

Welche Vorteile bringt die Urkundensoftware digital-certificate.info?

Die Urkundensoftware digital-certificate.info bietet dem Unternehmen viele Vorteile wie digitale Urkunden und Bescheinigungen in nur 6 Schritten erstellen, sicher abgelegt in eigener Blockchain und jederzeit verfügbar, Export als PDF, Promotion für die Seminare und dem Institut, einfacher Import von Kunden- und Teilnehmerdaten, bequemer Versand der Urkunden und Bescheinigungen direkt aus dem System heraus, eigene Landingpage für die Kunden und Teilnehmer, verschiedene Möglichkeiten für Cross Promotions und individuelle Upsellings und vieles mehr.

Die Anwendungsfelder von digital-certificate.info sind vielseitig. Durch den flexiblen Aufbau der Software lassen sich alle Arten von Digitalzertifikaten abbilden.

Die Urkundensoftware digital-certificate.info bietet sich für Kooperationen an und lässt sich auch auf individuelle Wünsche und Anforderungen anpassen.

pörtner consulting ist ein innovativer Hersteller von SaaS-Lösungen und hat mit digital-certificate.info eine neue Seminarzertifikatssoftware entwickelt, welche speziell auf die Bedürfnisse von Seminaranbietern ausgerichtet ist.

