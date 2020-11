Schulz “Digital Days” 2020 starten heute

Digitale Hausmesse bei Experten für programmierbare Stromversorgungen Schulz-Electronic vom 02.-06. November 2020

(Baden-Baden, 02. November 2020) Die Experten für programmierbare Stromversorgungslösungen von Schulz-Electronic in Baden-Baden pflegen seit jeher engen, individuellen Kontakt zu ihren Herstellern und Kunden. Daher hat sich das Team von Schulz-Electronic entschieden, für ihre Kunden und alle Interessierten in diesem Jahr erstmals die Schulz “Digital Days” zu organisieren. Registrierung: digitaldays.schulz-electronic.de

Jeden Tag geht dort ab heute bis Freitag (02.-06. November 2020) ein neuer Hersteller mit einem Behind-the-Scene-Video vorgestellt: Montags Delta Elektronika B.V., Dienstags Regatron – Programmable Power Supplies, Mittwochs TDK Lambda, Donnerstags Höcherl & Hackl, Freitags Camtec Power Supplies. Jeder Hersteller stellt sein Unternehmen und eine aktuelle Produktneuheit vor, aus denen das Team von Schulz auch in Zukunft weiterhin spannende kundenspezifische Lösungen entwickeln wird. In Q&A-Sessions im Chat der Plattform können Fragen gestellt und Anwendungsbereiche erörtert werden.

Vorgestellt werden u.a.: Das Projekt Silverwing und Produkt SM15K von Delta Elektronika, die nächste Generation DC- Stromversorgungen von Regatron, die Erweiterung der Genesys+ Serie von TDK Lambda, die neue DC-Lastenserie PLI MR von Höcherl & Hackl und die neuen, beliebig skalierbaren CPS-Serien von Camtec Power Supplies.

Schulz-Electronic ist Spezialist für professionelle Stromversorgungen mit Sitz in Baden-Baden, Basel, Berlin und Shanghai. Ob Auswahl der richtigen Laborstromversorgung, Konfiguration von Laserdiodentreibern, Pulsgenerator-Auswahl oder Bedarf an speziellem Lösungs-Zubehör: Beratungsstärke und umfassende Know-how des 40-köpfigen Teams sind Grundlage für Vertrieb und Entwicklung von individuellen Stromversorgungslösungen, die seit über 40 Jahren erfolgreich – ab Stückzahl eins – in einer Vielzahl industrieller Sektoren und Testumgebungen zum Einsatz kommen.

